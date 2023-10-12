الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على شكل 50.. استعراض جوى احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر (فيديو)

صورة من الحفل
صورة من الحفل

شكل عدد من الطائرات المقاتلة الرقم 50، بالتزامن مع احتفالات القوات المسلحة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلق، منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

وشهد الاحتفال حضور عدد كبير من قيادات القوات المسلحة، وعدد من المسئولين الحكوميين، إضافة إلى عدد من الأهالي، الذين أبدوا إعجابهم بالاحتفال المميز، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

صورة من الحفل

 

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