الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كندة علوش تدعم القضية: حلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة

كندا علوش
كندا علوش

دعمت الفنانة السورية كندا علوش، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، الشعب الفلسطيني، بعد هجمات الإسرائيليين والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، كما ارتفع عدد المصابين إلى نحو ألفي جريح.

ونشرت الفنانة السورية كندا علوش، صورة لخريطة فلسطين، قائلًة: "انا من جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة.. تتالت الآلام والخيبات خصوصًا علينا نحن السوريين ولكن فلسطين دائمًا في القلب".

وأضاف: "اليوم تجدد الجرح فأقل ما نفعل ان نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم غير المشروط ونساعد كل بما يستطيع.. ونحكي القصة للأجيال الجديدة من وجهة نظر أصحاب الحق كي يعرفوا أن القضية واضحة كوضوح الشمس لالبس فيها وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل".

ضربات الإسرائيليين على فلسطين 

وتعرضت فلسطين الأسبوع إلى هجمات من إسرائيل نتج عنها استشهاد المئات من الفلسطينيين حسبما ذكرت مراسلة “القاهرة الإخبارية” من غزة منى عوكل، وسقط عدد من الشهداء في «بيت حانون» بشمال شرق قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.

قصف الجيش الإسرائيلي 20 هدفًا داخل مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، خلال العملية العسكرية التي شنها فجر أمس، الاثنين، والمستمرة حتى الآن، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50 آخرين حتى الآن، بالإضافة إلى اعتقال 20 فلسطينيًا للاستجواب داخل مقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، واستجواب نحو 80 أخرين داخل المخيم.

وشن الجيش الإسرائيلي عمليته ضد جنين بالاشتراك مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، حيث عقد هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جلسة تقييم أمني، مساء الإثنين، بحضور يوآف جالانت وزير الجيش، ورونين بار رئيس الشاباك، ويهودا فوكس قائد المنطقة الوسطى، وآفي بلوت قائد فرقة الضفة الغربية، مسؤولين أمنيين آخرين.

الفنانة السورية كندا علوش كندا علوش الفلسطينيين هجمات الإسرائيليين الإسرائيليين

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى