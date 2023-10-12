كندة علوش تدعم القضية: حلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة

دعمت الفنانة السورية كندا علوش، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، الشعب الفلسطيني، بعد هجمات الإسرائيليين والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، كما ارتفع عدد المصابين إلى نحو ألفي جريح.

ونشرت الفنانة السورية كندا علوش، صورة لخريطة فلسطين، قائلًة: "انا من جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة.. تتالت الآلام والخيبات خصوصًا علينا نحن السوريين ولكن فلسطين دائمًا في القلب".

وأضاف: "اليوم تجدد الجرح فأقل ما نفعل ان نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم غير المشروط ونساعد كل بما يستطيع.. ونحكي القصة للأجيال الجديدة من وجهة نظر أصحاب الحق كي يعرفوا أن القضية واضحة كوضوح الشمس لالبس فيها وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل".

ضربات الإسرائيليين على فلسطين

وتعرضت فلسطين الأسبوع إلى هجمات من إسرائيل نتج عنها استشهاد المئات من الفلسطينيين حسبما ذكرت مراسلة “القاهرة الإخبارية” من غزة منى عوكل، وسقط عدد من الشهداء في «بيت حانون» بشمال شرق قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.

قصف الجيش الإسرائيلي 20 هدفًا داخل مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، خلال العملية العسكرية التي شنها فجر أمس، الاثنين، والمستمرة حتى الآن، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50 آخرين حتى الآن، بالإضافة إلى اعتقال 20 فلسطينيًا للاستجواب داخل مقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، واستجواب نحو 80 أخرين داخل المخيم.

وشن الجيش الإسرائيلي عمليته ضد جنين بالاشتراك مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، حيث عقد هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جلسة تقييم أمني، مساء الإثنين، بحضور يوآف جالانت وزير الجيش، ورونين بار رئيس الشاباك، ويهودا فوكس قائد المنطقة الوسطى، وآفي بلوت قائد فرقة الضفة الغربية، مسؤولين أمنيين آخرين.