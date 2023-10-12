الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة حسم الأهلى لصفقات الميركاتو الشتوي القادم بفرمان كولر

الخطيب مع كولر
الخطيب مع كولر

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، من مسؤولي القلعة الحمراء ضرورة تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ببعض الصفقات الجديدة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر تمسك خلال طلباته الفنية من أجل ضخ دماء جديد داخل الفريق خاصة أن الفريق لديه العديد من المشاركات المختلفة سواء في البطولات المحلية والقارية في ظل ضغط المباريات.

وأضاف المصدر أن المدير الفني حدد بعض احتياجاته الفنية سواء في خط الدفاع أو الظهير الأيسر أو على الأطراف وتم وضع العديد من الأسماء المختلفة في طاولة اجتماعاته مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر طلب من مسؤولي النادي الأهلي البحث عن مدافع جديد متميز من أجل ضمه لصفوف الفريق في الفترة المقبلة لتأمين الخط الخلفي بعدد وافر من اللاعبين في ظل كثرة البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر هذا الموسم.

كولر تحفظ على التعاقد مع الثنائي بلال مظهر ومصطفي أشرف

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة قطعت شوطا كبيرًا من المفاوضات مع أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز والمنتخب حيث أبدى اللاعب موافقته على الانتقال لصفوف النادي الأهلي حال حسم إدارة القلعة الحمراء الأمر مع مسؤولي بيراميدز.

وتابع المصدر أن كولر تحفظ على بعض الأسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ارتباط اسم الثنائي بلال مظهر مهاجم نادي باناثانيكوس اليوناني ومصطفى أشرف المحترف في الدوري الألماني.

وقال المصدر إن المدير الفني استبعد الثنائي من حساباته معه في يناير المقبل  والأهلي لم يطرح الثنائي المحترف على طاولة النادي للتفاوض معهما من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

واختتم المصدر أن السويسري مارسيل كولر استقر على التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يرغب في تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعد ان لفت اللاعب الأنظار خلال الفترة الماضية مع فريقه مودرن فيوتشر وينتظر التفاوض الرسمي لضمه في الفترة القادم.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي بثلاثية أهداف مقابل هدف قبل التوقف الدولي لارتباط المنتخب بمواجهتي زامبيا والجزائر ودياً.

كولر محمود الخطيب لجنة التخطيط عمر كمال عبد الواحد أسامة جلال

مواد متعلقة

الأهلى يكثف المفاوضات لضم مدافع بيراميدز أسامة جلال

تحذير وتهديد.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة سان جورج فى دوري الأبطال

كولر يرفض التعاقد مع مدافع جديد أو عودة محمد مغربى من الإعارة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى