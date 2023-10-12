حقيقة حسم الأهلى لصفقات الميركاتو الشتوي القادم بفرمان كولر

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، من مسؤولي القلعة الحمراء ضرورة تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ببعض الصفقات الجديدة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر تمسك خلال طلباته الفنية من أجل ضخ دماء جديد داخل الفريق خاصة أن الفريق لديه العديد من المشاركات المختلفة سواء في البطولات المحلية والقارية في ظل ضغط المباريات.

وأضاف المصدر أن المدير الفني حدد بعض احتياجاته الفنية سواء في خط الدفاع أو الظهير الأيسر أو على الأطراف وتم وضع العديد من الأسماء المختلفة في طاولة اجتماعاته مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر طلب من مسؤولي النادي الأهلي البحث عن مدافع جديد متميز من أجل ضمه لصفوف الفريق في الفترة المقبلة لتأمين الخط الخلفي بعدد وافر من اللاعبين في ظل كثرة البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر هذا الموسم.

كولر تحفظ على التعاقد مع الثنائي بلال مظهر ومصطفي أشرف

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة قطعت شوطا كبيرًا من المفاوضات مع أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز والمنتخب حيث أبدى اللاعب موافقته على الانتقال لصفوف النادي الأهلي حال حسم إدارة القلعة الحمراء الأمر مع مسؤولي بيراميدز.

وتابع المصدر أن كولر تحفظ على بعض الأسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ارتباط اسم الثنائي بلال مظهر مهاجم نادي باناثانيكوس اليوناني ومصطفى أشرف المحترف في الدوري الألماني.

وقال المصدر إن المدير الفني استبعد الثنائي من حساباته معه في يناير المقبل والأهلي لم يطرح الثنائي المحترف على طاولة النادي للتفاوض معهما من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

واختتم المصدر أن السويسري مارسيل كولر استقر على التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يرغب في تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعد ان لفت اللاعب الأنظار خلال الفترة الماضية مع فريقه مودرن فيوتشر وينتظر التفاوض الرسمي لضمه في الفترة القادم.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي بثلاثية أهداف مقابل هدف قبل التوقف الدولي لارتباط المنتخب بمواجهتي زامبيا والجزائر ودياً.