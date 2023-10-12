بحضور رئيس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية لاكتشاف المواهب بالشرق الأوسط

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، الخميس، أكاديمية رايت تو دريم؛ من أجل اكتشاف المواهب المصرية.

شهد الاحتفال عدد من الوزراء في مقدمتهم رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما شهد الافتتاح حضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي والإعلاميين أحمد شوبير وإبراهيم فايق، وهاني حتحوت، وكوكبة من الإعلاميين الرياضيين.

حضر الحفل عدد من السفراء الأجانب لدى القاهرة، وتوم فيرنون، مؤسس الأكاديمية، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة أكاديمية رايت تو دريم، وياسين منصور، ولطفي منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومحمد وصفي، المدير التنفيذي للأكاديمية.

عقب افتتاح الأكاديمية، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده في هذا الصرح التعليمي الرياضي، مؤكدا أن له دورا مهما في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وتأهيلهم وفقا للمعايير العالمية، ليحملوا اسم مصر في مختلف المحافل الدولية، وخلال ذلك أجرى د.مصطفى مدبولي حوارًا مع عدد من المواهب الرياضية الناشئة، واستفسر منهم عن أعمارهم، وحجم استفادتهم من الأكاديمية.

خلال تجوله في أرجاء الأكاديمية، استمع مدبولي إلى شرح من محمد منصور أوضح خلاله أن الأكاديمية تعد جزءًا من مجتمع "رايت تو دريم" العالمي لكرة القدم الذي يضم أكاديميات وأندية وشركاء عالميين يتمتعون بفلسفة ونهج فريدين لاكتشاف المواهب ورعايتها، إضافة إلى كونها مخصصة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، كما تعمل الأكاديمية على إتاحة نموذج تعليميّ مدرسيّ وتدريبيّ على كرة القدم على أعلى مستوى، ليحصل الطلاب على فرص في أندية مرموقة عالميا، وفرص في مؤسسات تعليمية تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الأكاديمية إلى أنه منذ 1999 أتاح هذا النموذج الفرص لأكثر من 300 طالب، حيث تأهل بعضهم بالفعل للعب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات، فيما حصل البعض الآخر على فرص تعليمية في جامعة Ivy League بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج سيتم تقديمه في مصر؛ مما يتيح الفرص للجنسين من الموهوبين من جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق أحلامهم، ليتماشى ذلك مع خطط التنمية الاجتماعية في مصر واستراتيجية التوعية العامة لتعزيز أهمية المساواة والشمول في الرياضة، فضلاً عن تعزيز مشاركة الشباب في تشكيل مستقبل بلادهم والمساهمة في رؤية مصر 2030.

وأكد محمد منصور أن الأكاديمية الجديدة في "مدينة باديا" هي استثمار في مستقبل الشباب في مصر، قائلًا: من المهم أن تعمل أكاديمية رايت تو دريم مصر على تطوير نماذج مصرية ولاعبي كرة قدم، وحتى الآن شهدت الأكاديمية في البلاد التي نتواجد بها مثل: غانا أو الدنمارك أو الولايات المتحدة الأمريكية، خلق العديد من الفرص لأبنائنا وساهمنا في تغيير حياة البعض منهم، ونأمل أن يحظى الشباب المصري الموجودين في الأكاديمية اليوم بفرص لتحقيق أحلامهم.

من جهته، قال ياسين منصور إن أكاديمية رايت تو دريم مصر، خير شاهد على إمكانية تحقيق الكثير من الأحلام في مدينة باديا؛ حيث تجسد المدينة الاستدامة والابتكار والبنية التحتية الحديثة، والشراكة بين باديا والأكاديمية يعكس القيم المشتركة وقوة العمل الجماعي لتحقيق التغيير، مشيرا إلى أن مدينة "باديا" توفر البنية التحتية والمساحات الخضراء والبيئة المستدامة التي تتوافق بشكل مثالي مع رؤية الأكاديمية، كما أنها تخلق أرضية خصبة لأحلام الأكاديمية للتوسع والنمو، وأهمية هذا التعاون تتجاوز بكثير حدود مدينة باديا وأكاديمية رايت تو دريم، حيث إنها تقدم مثالاً لما يمكن أن يكون عليه المستقبل.

أضاف ياسين منصور: نحن سعداء بإنشاء أكاديمية رايت تو دريم في مصر بمدينة باديا، مما يحقق رؤيتنا لـ"باديا" بأن تصبح منارة تعليمية بغرب القاهرة تضم مدارس وجامعات على أعلى مستوى، وكذلك أكاديمية متخصصة لتعليم كرة القدم، بهدف اكتشاف مواهب واعدة وتأهيلها للاحتراف الخارجي، مؤكدًا أن مدينة باديا ستقدم لطلاب أكاديمية رأيت تو دريم كل الإمكانات اللازمة ليحققوا أحلامهم، من خلال ما توفره "باديا" من تطبيق معايير الاستدامة التي تحافظ على صحة السكان، وتشجعهم على ممارسة الرياضة بانتظام.