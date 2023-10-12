الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يصطحب عددًا من الطلاب فى جولة تفقدية بمتحف النصر الحديث

محافظ بورسعيد مع
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب

اصطحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عددًا من طلاب وطالبات مدينة بورسعيد في جولة تفقدية بمتحف النصر الحديث بميدان الشهداء، انطلاقًا من أهمية تعريف الطلاب بتاريخ مصر وتزويدهم بالمعلومات التاريخية للأحداث الهامة التي شهدتها الدولة المصرية على مر العصور، بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بعد مرور 50 عامًا على هذه الذكرى العظيمة، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد فواز، رئيس حي الشرق، ومحمد كمال، المشرف على مشروع بستان الإبداع.

جهود القوات المسلحة في حماية الوطن

وأكد محافظ بورسعيد، في بداية اللقاء، حرصه على مشاركة الطلاب إجراء جولة داخل متحف النصر الحديث، لتعريفهم بتاريخ مصر المشرف وجهود القوات المسلحة في حماية الوطن، حيث سرد محافظ بورسعيد مع الطلاب ما حدث خلال حرب 1973، واستطرد الحديث عن تكاتف الشعب المصري مع قواتنا المسلحة، لخوض حرب أكتوبر المجيدة، والتي جاءت محملة بالنصر والفخر والاعتزاز لكل مصري.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة شكر وفخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، والذين يضحون بكل ما هو غال وثمين، للحفاظ على أراضي الوطن ومقدراته، ويواصلوان العمل ليلًا ونهارًا دون ممل أو كلل من أجل الوطن وأبنائه، ويشاركون أبناء مصر كافة المناسبات، ويؤكدون دائمًا أنهم الدرع الحامية للوطن وأراضيه.

كما وجه اللواء عادل الغضبان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود التنمية التي تحدث في كل ربوع مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في تاريخها، وما يحدث حاليًا ما هو إلا استكمال لبطولات وإنجازات قواتنا المسلحة على مر التاريخ.

و خلال حديثه للطلاب والطالبات، أكد محافظ بورسعيد على أهمية وعى أبنائنا بالتاريخ المصري، وتضحيات قواتنا المسلحة، والتي سجلها التاريخ بحروف من نور، كما وجه رسالة للطلاب والطالبات، بمواصلة الاجتهاد والتفوق في الدراسة، ليصبحوا نماذج مشرفة تساهم في الإعمار والتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وقال المحافظ إن التاريخ يسطر بحروف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية، ويذكر التاريخ فى أنصع صفحاته قصص بطولات أبناء مصر من حافظوا على تراب الوطن الغالى ولم يبخلوا بأرواحهم فداءً لأرضه المقدسة، وكانوا المثل والقدوة للأجيال التي حملت راية إعلاء شأن مصر بجميع الميادين، وسارت على هداهم دائمًا وأبدًا.

محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ بورسعيد مع عدد من الطلاب
محافظ الغضبان متحف القوات المسلحة بورسعيد

مواد متعلقة

رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد يناقش سبل تنمية العلاقات التجارية مع أوزبكستان

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة

"إعلام بورسعيد" يطلق أولى فعاليات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

الغرفة التجارية فى بورسعيد تبدأ الخطوات التنفيذية لتقديم خدمات إلكترونية

وكيل "تعليم بورسعيد" تشهد احتفالية مدرسة إسماعيل القباني باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

محافظ بورسعيد يتابع مع ممثلي وزارتي الكهرباء والسياحة تنفيذ تجربة "مصر 9"

لجنة متابعة آداء منظومة العمل للمراكز التكنولوجية بالتنمية المحلية تزور حى المناخ

رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد يناقش فرص الاستثمار المتاحة مع وفد سفارة كينيا

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى