الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

العرض العالمي الأول لـ"الصوان" ضمن فعاليات "دي - كاف"

جريدة الدستور

يستعد المخرج الفرنسي باسكال رامبرت، لتقديم العرض الأول لمسرحيته "الصوان"بمشاركة نخبة من الفنانين العرب، والتي كتبها خصيصًا للجمهور المصري، وذلك الأحد المقبل 15 أكتوبر الجاري بساحة روابط للفنون في تمام الثامنة مساء، حيث يستمر العرض حتى الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الفنون الادائية بمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، والذي يبدأ فعالياته اليوم الخميس 12 أكتوبر ويستمر حتى 5 نوفمبر المقبل.

أول أعمال رامبِرت المسرحية المكتوبة خصيصا لمصر

العرض هو أول أعمال رامبِرت المسرحية المكتوبة خصيصا لمصر، ترجم النص للمصرية الممثلة والمخرجة منحة البطراوي، ويشارك بالعرض عدد كبير من الفنانين منهم ناندا محمد، محمد حاتم، أحمد مالك، سارة عبد الرحمن، مجدي عطوان، نهى الخولي، رأفت البيومي، ليلي غنيم، مروان الجبلاوي ويحيي حسين.

ويحكي " رامبرت" عن تجربته المصرية المسرحية الأولي: "هي قصة عائلة مصرية تمر بلحظات اضطهاد، ثم لحظات سعادة أثناء حفل زفاف، ثم يشعرون بالاضطهاد مرة أخرى وتمر الحياة ونرى لحظات الحب والانكسارات والأمل في حياة أفضل".

جدير بالذكر أن باسكال رامبرت كاتب فرنسي ومصمم حركة ومخرج مسرحي وسينمائي وتليفزيوني، تُرجمت أعماله ونُشرت وعُرضت بأكثر من 20 لغة حول العالم، وفي عام 2012، عُرضت مسرحيته العالمية الشهيرة (نهاية الحب) أكثر من 180 مرة بثلاثة وعشرين لغة مختلفة، وحصلت على جائزة أفضل مسرحية باللغة الفرنسية من نقابة النقاد الفرنسيين، كما حصلت مسرحية (بروفة) التي قدمها عام 2014 على الجائزة السنوية في الأدب والفلسفة من الأكاديمية الفرنسية، وقدم بالقاهرة ضمن فعاليات (دي-كاف) في 2015 عرض "تاريخ (مختصر) لاقتصاد العالم بالرقص"، وفي 2016 نال جائزة المسرح من الأكاديمية الفرنسية عن مجمل أعماله.

عرض "الصوان" من إنتاج شركة المشرق للإنتاج السينمائي والمسرحي، بدعم من Fonds de soutien aux arts arabes، جماعة الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، المعهد الفرنسي بباريس، المعهد الفرنسي بالقاهرة، شركة ستراكتشر للإنتاج.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. 

يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.

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