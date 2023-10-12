الجبلاوى: القوافل الغذائية والطبية لغزة دليل على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح أمام الجميع، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها، قائلًا: "شكرًا للقيادة السياسية التي لم تتوان عن تقديم كافة الدعم للأشقاء الفلطسينين في محنتهم".

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أن هذا الدعم لم يكن الأول والأخير للفلسطينيين، بل كان هناك دعم آخر ليس ببعيد وهو إعادة إعمار غزة التي تكفلت بها مصر، وغيرها من المساعدات على مدار التاريخ مما يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم كافة الدعم لهم.

وأشاد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة بإعداد قوافل مساعدات بخلاف الحسابات البنكية، يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر طالبت المجتمع الدولي بالتكاتف من أجل وقف إطلاق النار حقنًا للدماء وعدم تصاعد الأمر مما ينتج عنه الخروج عن السيطرة من أجل سلامة الجميع، قائلًا: موقف مصر واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي يستعد لإرسال قافلة شاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي، ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

في السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.