الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة توعية حول الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية بالقليوبية

الندوة التوعية التثقيفية
الندوة التوعية التثقيفية حول الصحة الانجابية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، الندوة التوعية التثقيفية حول الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية للموظفات بالمديرية وعضوات أندية المرأة في قاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها.

التربية الإيجابية والتكامل بين الزوجين

وأكدت الدكتورة مؤمن رفعت، مدير إدارة الثقافة الصحية بصحة بنها، أهمية التربية الإيجابية والتكامل بين الزوجين وأهمية الرعاية الذاتية والتعرف على أهمية دور الأب في التنشئة وتوضيح نظم التغذية السليمة والصحية وتأثيرها على النمو والتعرف على مراحل  النمو وبداية الهوية وأهمية دعم الطفل معنويا ومعرفة بدائل العقاب وطرق التهذيب الايجابى.

وأضافت رفعت فى تصريحات صحفية على أهمية المهارات التى يكتسبها الحضور فى نهاية الندوة مثل تحديد أبرز الضغوط والتحديات ومصادرها المختلفة، وتفسير أسباب رعاية الذات فى ظل الضغوط المهنية والحياتية والقدرة على تقديم استراتيجيات فعالة لمواجهة الضغوط، والتمييز بين التواصل الفعال والغير فعال فى محيط الأسرة والقيام بتحسينها

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على أهمية التشبيك مع المديريات والمؤسسات المجتمع المدني فى طرح برامج وأنشطة جديدة تساعد وبشكل كبير على تنمية الوعى والقدرات والمهارات وتوسيع المدارك والتفكير بشكل إيجابي يساهم فى حل المشاكل والصعاب ويصب فى بناء الشخصية المصرية الجديدة مشيرا أنه هذه هي السياسة التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للإهتمام بالأجيال القادمة 

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة نظام العمل فى كافة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة للتأكيد على تواجد العاملين وتقديم أنشطة وفعاليات للشباب داخل مراكز الشباب ومدى تنفيذ التعليمات والقوانين وتفعيل دور مراكز الشباب فى جميع مناطق المحافظة 

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