وزير الشباب والرياضة: تعزيز المشاركة السياسية للشباب فى الاستحقاق الرئاسى المقبل

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا لوحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، للاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير الأعمال ومناقشة عدد من الملفات المهمة، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز المشاركة السياسية للشباب خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتعظيم دور الكيانات الشبابية بمحافظات الجمهورية، وآليات تطوير المنصة الوطنية للشباب بعد عام من تدشينها، فضلًا عن مناقشة آليات العمل على تطوير وتعزيز برامج التنمية الذهنية للنشء، بجانب البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية الشباب وقدراتهم.

تطوير الخدمات والأنشطة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن وحدة السياسات بالوزارة هي إحدى الآليات الداعمة داخل الوزارة لكل الإدارات المركزية، بهدف التطوير بشكل دوريّ وفعّال، للارتقاء بالخدمات والأنشطة المقدمة للشباب والنشء، وكذا رصد الاحتياجات والأولويات على مستوى العمل الشبابي.

وأثنى "صبحي" على الجهود المبذولة من قبل وحدة السياسات خلال الفترة الماضية، وكذا الدور الذي يقدمه الخبراء داخل الوحدة، من خلال توحيد الفكر والجهد ونقل الأفكار لخطوات إيجابية، مما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات للشباب بصورة لائقة وعصرية، فضلًا عن تقديم الدعم الاستشاري والمؤسسي لتطوير الأعمال، والمساهمة في رسم السياسات الشبابية ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالعمل الشبابي والرياضي.

وأشاد خبراء وحدة السياسات بعمل الوحدة وما قدمته خلال الفترة الماضية، مقترحة عددًا من الإجراءات تدعم الخطة الاستراتيجية للوزارة، وعددًا من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تحسين الأداء وتعزيز الابتكار والتميز في العمل.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة