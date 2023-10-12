انطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة

انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وكان الاجتماع الفني للبطولة قد أقيم مساء أمس الأربعاء بحضور الموريشي جيسون الحكم العام للبطولة بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وانطلقت المباريات بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

ومن المنتظر، أن يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أو من ينوب عنه فعاليات حفل الافتتاح إضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، وعدد من قيادات الاتحاد الدولي والأفريقي للعبة.

وتشهد البطولة مشاركة 172 لاعبا ولاعبة يمثلون 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث تستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.

نادي الصيد يتوج بالدرع العام لبطولة الجمهورية للقوة البدنية

على جانب آخر توج نادي الصيد المصري بالدرع العام لبطولة الجمهورية للقوة البدنية تحت 23 سنة، بعد تحقيقه المركز الأول فى ترتيب البطولة، التى أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وحققت اللاعبة حبيبة احمد خاطر المركز الأول بمنافسات ميزان 75 كجم، فيما حصدت اللاعبة جاسمين اسامه احمد المركز الأول بمنافسات ميزان110 كجم،كما حصل جويس سامر جابر على المركز الثانى بمنافسات ميزان 100 كجم بالبطولة.

وحصد المركز الثالث اللاعبين أنس أحمد جمال المركز الثالث ميزان 125 كجم وعبدالله حسين ميزان 90 كجم، ويوسف تامر مصطفى ميزان 100كجم بمنافسات البطولة.

تحت إشراف، اللواء أحمد نصر مقرر اللجنة، المهندس عمرو الصادق مدير النشاط الرياضى، العميد أشرف مصطفى سالم مدير صالة كمال الأجسام، ومحمد سعيد تربو المدير الفنى للفريق، مشرف إدارى الفريق أحمد إمام طه، احمد محمود محمد خدمات معاونة.

IMG-20231012-WA0052

IMG-20231012-WA0051

IMG-20231012-WA0048

IMG-20231012-WA0049

IMG-20231012-WA0045

IMG-20231012-WA0046