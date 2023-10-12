الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

خصم 5 أيام من الراتب في واقعة الاعتداء على طلاب مدرسة بالفيوم

تعليم الفيوم: خصم
تعليم الفيوم: خصم 5 أيام من الراتب في واقعة فيديو ضرب طلاب م

قالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان، إنه تم الانتهاء من التحقيق في واقعة فيديو ضرب طلاب مدرسة ملحقة المعلمين، حيث أوضحت أنه  تم الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسئولية وقد تم توقيع عقوبة الجزاء على كل من ساهم فيما حدث وتراوحت العقوبة من يوم، لثلاثة أيام، وخمسة أيام حسب قدر المسئولية.

وكان قد تسبب مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في حالة غضب بين أولياء أمور مدرسة “ملحقة المعلمين الابتدائية” بكيمان فارس في الفيوم، حيث يوضح فراش مدرسة يعتدي بالضرب على تلاميذ المرحلة الابتدائية أثناء حصة الألعاب.

وأثار هذا الفيديو غضب واستياء الأهالي والطلاب، مما أدى إلى مطالبتهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدي وحماية حقوق الطلاب في المدرسة.

وطالب أولياء الأمور بمحاسبة الفراش الذي اعتدى على الطلاب ومدير المدرسة وجميع قادتها التعليمية لغياب دورهم الإشرافي والتوجيهي أثناء سير العملية التعليمية، خاصة مع الضعف المتزايد في مستوى الطلاب داخل المدرسة.

تعليم الفيوم فيديو ضرب طلاب مدرسة ملحقة المعلمين فراش مدرسة يعتدي بالضرب تلاميذ المرحلة الابتدائية

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