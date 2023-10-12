الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خلال شهر التوعية بسرطان الثدي .. الصحة تكثف وحدات الفحص المتنقلة بمناطق تجمعات السيدات

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لـ 20 ألف و262 سيدة بجميع محافظات الجمهورية من خلال وحدات صحة المرأة المتنقلة، وذلك فى الفترة من يناير 2022 وحتى سبتمبر 2023.

 

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الكشف، والتوعية، وعمل أشعة السونار، والماموجرام، وسحب العينات لتحليلها، حيث تم إجراء 6 آلاف و612 أشعة سونار وماموجرام داخل الوحدات، لافتًا أنه يتم تقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكدت إصابتها.

 

تكثيف تواجد الوحدات المتنقلة للكشف المبكر

ولفت عبدالغفار إلى أنه يتم تكثيف تواجد الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر بأماكن التجمعات لاستهداف السيدات من سن18 سنة، منوهًا أنه تتواجد وحدة صحة المرأة باحدى المولات التجارية بمدينة نصر خلال الفترة من يوم 8 وحتى 13 اكتوبر، وبجامعة عين شمس وجامعة الدول العربية خلال الفترة من يوم 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، وبجوار إحدى المصانع بمدينة السلام لاستهداف العاملات خلال الفترة من 22 وحتى 26 اكتوبرالجاري.

 

وأضاف عبدالغفار أنه ستتواجد وحدة صحة المرأة المتنقلة بمصلحة الضرائب العقارية بالعاصمة الإدارية لاستهداف العاملات بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من يوم 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، لافتًا إلى تواجد وحدة صحة المرأة على هامش فعاليات معرض (أزمة – لفرصة) بإدارة الأزمات للقوات المسلحة يوم 22 اكتوبر، وعلى هامش فعاليات التوعية بصحة المرأة بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والمُقامة بالتجمع يوم 28 الشهر الجاري.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى إقامة عدة فعاليات بمحافظات الشرقية وسوهاج والوادي الجديد والدقهلية على هامش الخدمات المُقدمة خلال شهري يوليو وأغسطس، تضمنت عقد ورش عمل، ومحاضرات لتدريب الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة على أحدث أساليب التشخيص والفحص الاكلينيكي والتصوير بالرنين المغناطيسي، وسحب العينة النسيجية، وعلاج أورام الثدي.

 

وذكر مرسي أن الفعاليات تضمنت عقد لجان طبية متعددة التخصصات، بمشاركة أساتذة الأورام في المستشفيات الجامعية، واستشاريي الأورام بمراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتشخيص وعلاج أورام الثدي.

وزارة الصحة والسكان المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة الوحدات المتنقلة سرطان الثدي صحة المرأة

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