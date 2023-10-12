الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تتلقى خطاب دعم من نقابة المعلمين

من زيارة وفد النقابة
من زيارة وفد النقابة لمقر الحملة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خطابا من نقابة المعلمين تعلن فيه تأييدها للمرشح الرئاسي مع إطلاق عدد من المؤتمرات والندوات التوعوية في كل المحافظات لتوعية جموع المعلمين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وممارسة حقوقهم الدستورية.

وأعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عن احترامها الكامل وتقديرها الكبير للمعلمين ودورهم العظيم في بناء النشء، وترحيبها بزيارة نقابة المعلمين الممثلة لجموعهم بمقر الحملة، ومبادرتهم في إقامة المبادرات التوعوية للمعلمين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم، فالمشاركة الفعالة في الانتخابات تعزز مبادئ الديمقراطية وتسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمستقبل أفضل.

وأكدت الحملة الرسمية، أنها تقدم نفسها كحملة لكل مواطن ومواطنة في ربوع مصر وأنها على تواصل مستمر وفعّال مع جميع الجهات والكيانات، حيث تتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميًا وتلتزم بأحكام الدستور والقانون.

وعلقت الحملة قائلة: "أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي يبني وينشئُ أنفـسًا وعقولا".. مؤكدة أن المعلمون هم قاطرة التنمية في المجتمعات، وبهم نصل بالنّشء والشّباب إلى مستقبل أفضل لبلادنا.

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