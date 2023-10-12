الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين جراء تصادم في بورسعيد

اسعاف
اسعاف

وقع  حادث تصادم سيارتين ربع نقل بمنطقة المناصرة غرب بورسعيد أسفر عن إصابة 5 مواطنين بمحافظة بورسعيد، الخميس.

 استقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل 5 مصابين نتيجة تصادم سيارتين ربع نقل بمنطقة المناصرة غرب بورسعيد، وهم: الجميل. أ، ويوسف.  أ، ومؤمن. إ، وزياد. ا، ويحيى. ا مصابين بجروح متعددة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقرى والفقرات العنقية.

 جار تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث تصادم سيارتين ربع نقل اصابة 5 مواطنين محافظة بورسعيد مستشفي الزهور المركزي مستشفيات هيئة الرعاية الصحية

مواد متعلقة

مصرع طالب في حادث تصادم بطوخ بالقليوبية

مصرع مواطن وإصابة زوجته وأطفالهما الـ3 فى حادث تصادم بالشرقية

إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق بورسعيد

إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم سيارتين نصف نقل بشمال سيناء

بالأسماء.. 11 مصابًا فى حادث تصادم بالبحيرة

مصرع وإصابة 10 فى حادث تصادم بصحراوى الصف

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بالجيزة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

بلينكن: "لم آت إلى تل أبيب كوزير خارجية وإنما كيهودى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى