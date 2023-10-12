5 مصابين جراء تصادم في بورسعيد

وقع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بمنطقة المناصرة غرب بورسعيد أسفر عن إصابة 5 مواطنين بمحافظة بورسعيد، الخميس.

استقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل 5 مصابين نتيجة تصادم سيارتين ربع نقل بمنطقة المناصرة غرب بورسعيد، وهم: الجميل. أ، ويوسف. أ، ومؤمن. إ، وزياد. ا، ويحيى. ا مصابين بجروح متعددة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقرى والفقرات العنقية.

جار تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.