"الرى" و"البنك الدولى" يستعرضان خطة تحسين إدارة موارد ترعة السويس

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف زمامات الأراضى الزراعية بالمحافظات وحل أي معوقات تواجه المزارعين في الحصول على المياه، وأيضًا وضع حلول نهائية لشكاوى المزارعين والمنتفعين بزمام ترعة السويس من عدم وصول المياه اللازمة لري الأراضى الزراعية التابعة لها في بعض الأحيان.

تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس

فى ذات الإطار، ترأس المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعا موسعا مع مجموعة العمل المشكلة من ممثلي جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي والجهات المعنية، وذلك لدراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس.

كما استعرض الاجتماع، جميع السيناريوهات المختلفة لخطة توزيع المياه على مستوى الترعة، وأيضًا استعراض المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف توفير الاحتياجات المائية لمختلف زمامات الأراضى الزراعية التابعة لها ومحطات مياه الشرب، خاصة بعد عدة شكوى من المزارعين والمنتفعين من عدم وصول المياه اللازمة لري الأراضى الزراعية التابعة لزمامات الترعة.

متابعة مناسيب المياه لتوفيرها للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب

إضافة إلى ذلك، تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار متابعة التصرفات المائية ومناسيب المياه بصفة يومية، مع تنفيذ أعمال التطهير والصيانة لإزالة أي مخلفات أو قمامة تعيق سريان المياه ووصولها إلى زمامات الترعة، خاصة أنها تقوم بتوفير مياه الرى للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب أيضًا.

اجتماع لمتابعة أعمال تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس

كانت وزارة الموارد المائية والري، قد أكدت استمرار متابعة التصرفات المائية والمناسيب في ترعة السويس، وكان يتم إمرار أقصى تصرفات مائية لفم ترعة السويس لمنع أي شكاوى تتعلق بعدم وصول المياه إلى المنتفعين والمزارعين في مختلف زمامات الأراضى الزراعية التبعة للترعة ومحطات مياه الشرب.