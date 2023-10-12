"مدبولى" يتفقد مشروع بادية فى أكتوبر الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحدى مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحديدًا مشروع بادية فى مدينة أكتوبر الجديدة، الذي جرى تنفيذه بالشراكة بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وإحدى شركات التطوير العقاري الكبرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه شرف بتفقد مشروع بادية بأكتوبر الجديدة، وأن المشروع تم تصميمه وتنفيذه بشكل جيد، "هنا مشروع متكامل، وأحب أن ألقي الضوء على مدرسة الموهوبين هنا، وهناك عدد من المدارس، ومدرسة المواهب سواء من الأولاد أو البنات يجيئون إلى هنا يُجرون الاختبارات".

مدبولي: المشروع قائم على فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى له قبل قليل على هامش تفقده مشروع بادية، إلى أن "المشروع قائم على فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن الأخير هو القاطرة الأولى للاقتصاد المصري، والأمس كنا في الإسكندرية افتتحنا مستشفى خاصًا، واليوم نحن هنا فى أحد مشروعات القطاع الخاص، والسبت إن شاء الله ستكون هناك زيارة أخرى فى مدينة أخرى، وفى ختام كلمته وجه رئيس الوزراء الشكر للقائمين على المشروع".

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية، مساء أمس؛ الفعالية التي أقيمت بمناسبة افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته لافتتاح هذا الصرح الطبي الذي تم تنفيذه على أعلى مستوى عالمي، متوجهًا بالشكر للمهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، ولجميع الحضور من الوزراء والمسئولين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الافتتاح يبعث برسالة مهمة مفادها أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات في القطاع الصحي، الذي يُعد أحد القطاعات المُهمة للغاية، مشيرًا إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.

ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتخارج من الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، قائلًا: "نشجع القطاع الخاص المصري والأجنبي من كل الدول على الاستثمار في مصر".