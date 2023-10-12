الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يصل قيرغيزستان فى أول زيارة خارجية خلال 2023

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قيرغيزستان اليوم الخميس، في أول زيارة خارجية  له هذا العام.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن بوتين لديه برنامج مزدحم في العاصمة بيشكيك اليوم الخميس، سيبدأ بعقد اجتماع رسمي مع نظيره القيرغيزي صدر جباروف في مقر إقامته الرسمي.

وسيجري الرئيس الروسي ونظيره القيرغيزي هناك مفاوضات بعد توقيع عدد من الوثائق الثنائية. وسيقوم الرئيسان أيضًا بالإدلاء بتصريحات للصحافة.

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القاعدة الجوية العسكرية الروسية

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، سيشارك بوتين في مراسم إحياء الذكرى العشرين لإنشاء القاعدة الجوية العسكرية الروسية في "كانت".

ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي اليوم الخميس أيضًا محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ومن المقرر عقد قمة رابطة الدول المستقلة في بيشكيك غدًا الجمعة، برئاسة رئيس قيرغيزستان صدر جباروف، بحسب موقع روسيا اليوم.

الاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا

يُشار إلى أن رابطة الدول المستقلة أسسها الاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا في الثامن من ديسمبر عام 1991 لتكون بديلًا عن الاتحاد السوفيتي، ومن ثم انضمت إلى الرابطة بقية الدول في آسيا الوسطى والقوقاز.

فلاديمير بوتين العاصمة بيشكيك بوتين القيرغيزي الوثائق الثنائية الرئيس الروسي

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