الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يفتتح اليوم.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن المتحف الرومانى

المتحف الروماني بالاسكندرية
المتحف الروماني بالاسكندرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديوجراف عن "المتحف الروماني بالاسكندرية"، والمقرر أن يفتتحه اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

ويعد المتحف الروماني بالإسكندرية، أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وضم قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركزًا لحفظ وترميم الآثار، ومركزًا آخر لبحوث العملة، ومركزًا للبحث العلمي.

المتحف الروماني بالإسكندرية

ـ انتهى إنشاؤه في موقعه الحالي عام 1895.
ـ جاءت الفكرة عام 1891م، حفاظًا على إرث الإسكندرية الثقافي.
ـ بناه المهندسان الألماني ديتريش والهولندي ليون ستينون.
ـ مبنى المتحف الحالي على طراز المباني اليونانية.
ـ تم افتتاحه في عهد الخديو عباس حلمي الثاني عام 1895.
ـ تم تسجيله في عام 1983 ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
ـ أصبح أيقونة ثقافية فريدة وخضع لخطة تطوير متكاملة.
ـ بدأ تحديث قاعات العرض المتحفي عام 2018.
ـ يعد واحدًا من أعظم متاحف حوض البحر المتوسط.
ويقع المتحف بنطاق حي وسط بمحافظة الإسكندرية، على مسطح 4500 م2 ملحق به مبنى إداري، ويتكون المبني الإداري للمتحف من (بدروم - أرضي - أول - ثاني - ثالث - سطح)، أما مبنى المتحف عبارة عن هيكل معدني يتكون من (أرضي - ميزانين - أول).

“المتحف الروماني بالاسكندرية” فضائية اكسترا نيوز الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء

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