الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى مستوى 3

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من خطورة السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى مستوى 3 مع سريان التحذير على قطاع غزة في المستوى 4.

 

وقالت الوزارة في بيان، إن هذا القرار يأتي بسبب الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف: أن "تحذير السفر لغزة ما زال في المستوى 4، ويعني: (لا تسافروا؛ بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح)".

 

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع الصحفيين في قاعدة أندروز العسكرية في ولاية ماريلاند قبل مغادرته في زيارة إلى إسرائيل، أن الولايات المتحدة ستردع أي عدوان محتمل ضد إسرائيل.

 

وقال بلينكن: "سنؤكد على الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أي دولة أو أي طرف قد يحاول استغلال الوضع الحالي، الولايات المتحدة مستعدة لردع أي طرف يفكر في شن عدوان آخر ضد إسرائيل".

 

مساعدتنا لن تتوقف

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تقديم مساعدة عسكرية طارئة لإسرائيل، مؤكدا أنها لن تتوقف عند هذا الحد.

 

وتابع: "نحن مصممون على مساعدة إسرائيل بكل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها ولضمان أمن شعبها، والمساعدات العسكرية الكبيرة التي طلبتها إسرائيل في طريقها إليها بالفعل. نتوقع أن يكون لدى إسرائيل احتياجات أخرى وطلبات أخرى، نحن نعمل عن كثب على هذا الأمر مع الكونجرس وسنواصل إرسال المساعدات لضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه".

 

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية موجودة بالفعل في البحر الأبيض المتوسط لإظهار نية واشنطن بوضوح.

 

وكان مكتب رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الاقصى.

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