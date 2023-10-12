منى الشاذلى عن قاضى الرحمة فى أمريكا: فيديوهاته تحقق ملايين المشاهدات

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن هناك قاضي مشهور جدًا في أمريكا اسمه "فرانشيسكو كابريو"، لافتة إلى أن هذا القاضي ليس مشهورًا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، إنما هو مشهور في العالم بأكمله".

فيديوهاته تحقق ملايين المشاهدات

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج "معكم" عبر فضائية ON، أن مقاطع الفيديو التي يقدمها هذا القاضي الشهير تحقق مشاهدات بملايين الملايين من الأرقام، لافتة إلى أن مقاطع الفيديو المصورة داخل قاعة المحكمة الخاصة به والقضايا التي يحكم فيها، وهذه المقاطع مترجمة لأكثر من 30 لغة حول العالم.

وأوضحت أن هناك أسباب كثيرة وراء حب الناس لهذه المقاطع؛ منها فكرة الرحمة والإنسانية التي جعلتهم يطلقون على هذا القاضي لقب "القاضي الرحيم"، لافتة إلى أن هذه المقاطع قادرة على أن تأسر المشاهد بسبب جمالها وعمقها، أو أنها تبكي المشاهد من قسوتها، أو أنها تضحكه من طرافتها، حيث نشاهد حكايات إنسانية كثيرة، وفي غالب الأمر يكون هناك نهاية سعيدة وإنسانية وجميلة.

وأشارت إلى أن فرانشيسكو كابريو، بعتبر واحدًا من أشهر القضاة الذين نالوا صيتًا كبيرًا جدًا، وهناك الكثير من الأسئلة عنه، من هو، وهل من حقه أن يكون رحيمًا في هذه القضايا، وهل تتعارض هذه الرحمة مع القانون.

وعرضت الاعلامية منى الشاذلي بعض المقاطع المؤثرة للقاضي الشهير.