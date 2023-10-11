أيمن حب الدين لـ"الشاهد": كتائب الدفاع الجوى كانت تتحرك فى صمت وخدعنا العدو

استكمل اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، توثيق شهادته عن النصر المجيد.

وقال حب الدين في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "في ليلة 29 يونيو عام 1970 كانت ليلة البداية واخترت أحسن الكتائب من جميع أنحاء الجمهورية وتم تدريبهم جيدًا ولم أعلمهم ماذا سيفعلون".

وأضاف: "بدأت أجمعهم يوم 25 قريبًا من الاتجاه الشرقي لقناة السويس وليلة 28 طلع 4 كتائب من أجل النسق الأول في حماية تشكيل القاهرة ولم يشعر بها العدو لأن التعليمات تقول تحرك في صمت لكن كل المعدات جاهزة".

وتابع: "الروس كانوا يقولون لنا الفواصل تكون ما بين الكتيبة والأخرى حوالي 17 كيلو لكن إحنا قللنا شوية الفواصل لكي يكونوا قريبين من بعض".

واستكمل: “عملنا 4 كتائب أحياء وبجانبهم 8 كتائب هيكلية من أجل خداع العدو لكي يتوهموا أن هناك 12 كتيبة وليس 4 فقط”.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.