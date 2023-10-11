الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إعلان حالة الحرب فى إسرائيل لإتمام كافة الاعتداءات على الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حالة حرب في إسرائيل في الكنيست غدًا، هو فتح جميع الخيارات أمام المنظومة الأمنية العسكرية لإتمام كافة اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت أبوشمسية، لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذا يعني تفعيل حالة الطوارئ واتخاذ القرارات الموسعة في جميع مناحي الحياة، وليس هذا مقتصرًا على قطاع غزة، بل في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، مشيرةً إلى أن حالة الحرب من اللحظة الأولى أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي في طبيعة الحال، ولكن غدًا ستكون بطريقة رسمية من داخل الكنيست الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذا يعني تجنيد كافة جنود الاحتياط الذين وصل عددهم إلى أكثر من 380 ألف جندي احتياطي تم تجنيدهم.

وتابعت: "تحاول المنظومة الأمنية العسكرية إتمام إحضار كل المعدات اللازمة لكل هؤلاء الجنود لإتمام مهامها في القصف المستمر على قطاع غزة، أو حتى نيتها في تنفيذ عملية عسكرية برية".

المنظومة الأمنية قطاع غزة القاهرة الإخبارية الصفة الغربية القدس المحتلة

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