كيف تؤثر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية على الانتخابات الأمريكية 2024 ؟

سلطت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية، الضوء على تأثير الحرب الاسرائيلية الفلسطينية المشتعلة منذ السبت الماضي اثر هجوم من حركة حماس على اسرائيل، ما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين حتى الآن، على الانتخابات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت إدارة بايدن تعتمد على بقاء الشرق الأوسط هادئا نسبيا بينما كانت تسعى بهدوء إلى تحقيق أهدافها السياسية الرئيسية .

وتبددت هذه الآمال عندما تسلل مقاتلو حماس الفلسطينية من غزة واجتاحوا البلدات الإسرائيلية يوم السبت، مما أسفر عن مقتل المئات واختطاف عشرات آخرين.

وردت القوات الإسرائيلية بقصف القطاع الساحلي، مما أسفر عن مقتل المئات وفرض حصار كامل عليه.

أزمة من المرجح أن تعيد تشكيل سياسته بالمنطقة

بعد إبقاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستعصي على مسافة بعيدة، يجد الرئيس جو بايدن نفسه الآن مندفعا إلى أزمة من المرجح أن تعيد تشكيل سياسته في الشرق الأوسط، وفي تحالف غير مستقر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو.

وسيرسل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاء القادة الإسرائيليين هذا الأسبوع لإظهار الدعم، حيث إنه وضع محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية بالنسبة لرئيس يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، وهو وضع يمكن أن يكون له آثار كبيرة على أسعار النفط العالمية ويسحب موارد الولايات المتحدة واهتمامها بعيدًا عما كان حتى الآن التحدي الأبرز في سياسته الخارجية - حرب روسيا في أوكرانيا.

وقال جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "بكل بساطة، كل جهود التطبيع معلقة في المستقبل المنظور"، وهو ما يتناقض مع الخط الرسمي للحكومة الأمريكية.

واعتبرت الإدارة الأمريكية الجمع بين أقوى حليفين لواشنطن في المنطقة وسيلة لتعزيز حصن ضد طهران ومواجهة اختراقات الصين في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إنه لن يذهب إلى حد القول إن محادثات التطبيع توقفت مؤقتا أو أنها تأخرت، لكن تركيز واشنطن في الوقت الحالي ينصب على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال جوناثان بانيكوف، النائب السابق لضابط المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة الأمريكية، إن "الشارع العربي لن يدعم التطبيع بعد حرب موسعة دمرت فيها الضربات الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من غزة".

واتهم خالد الجندي، مستشار المفاوضات الفلسطيني السابق، الولايات المتحدة بقيادة عملية تطبيع تجاوزت الفلسطينيين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الوقت غير مناسب لمحاولة استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ فترة طويلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعنت الجانبين.

ويقول محللون إن إدارة بايدن - حتى أثناء مساعدة إسرائيل في محاربة حماس وتحرير العشرات من الرهائن، بما في ذلك الأمريكيون - يمكن أن تحاول صياغة استراتيجية لإبقاء خيار إقامة الدولة الفلسطينية على قيد الحياة.