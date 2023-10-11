الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الحرية المصرى فى ضيافة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

جانب من استقبال وفد
جانب من استقبال وفد حزب الحرية المصري

لليوم الرابع على التوالي، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفدًا من حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب، لعرض المقترحات والرؤى لتأييد المرشح بالانتخابات الرئاسية القادمة.

واستقبل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، وفد حزب الحرية المصري، الذي رحب بتشريفهم لمقر الحملة، مع التأكيد على التشاركية الحزبية التي تتبناها الحملة لإحداث حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية، وكذلك الاستمرار في عقد اللقاءات المتعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى رؤاهم واقتراحاتهم، مشيدًا بدور الحزب البارز في جمع نماذج التأييد للمرشح الرئاسي.

 

من جانبه، أكد وفد حزب الحرية المصري أنه سيكون للحزب دور بارز في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤م لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حيث إن الحزب لديه خطة واضحة لدعم المرشح، والتي قد بدأت بالفعل من خلال عدد من الحملات التوعوية، بداية من حملة "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار" التي أطلقها الحزب في قرى ومحافظات الجمهورية.

هذا وفضلا عن اللقاءات الشبابية والجماهيرية وغيرها التي سيقوم الحزب بتنفيذها لدعوة الشعب المصري، وخاصة فئات المرأة والشباب للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل إيجابي، وتوعيتهم بإنجازات الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية.

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