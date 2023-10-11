تجديد حبس المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأسلوب المغافلة بالوايلي

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الوايلي حبس المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأسلوب المغافلة بمنطقة الوايلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالي من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلي ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة.

وكان بحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالي المستولى عليه)، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية " (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2 هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالي) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.