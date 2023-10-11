"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض الأسعار، شملت إعفاء بعض السلع الغذائية من الجمارك لمدة 6 اشهر.

وأضاف عز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عددًا من شركات القطاع الخاص تستعد لتخفيض أسعار سلعها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بدعم كامل من الحكومة، لتفعيل القرار الحكومي بخفض الأسعار اعتبارًا من السبت المقبل.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن رئيس الوزراء ترجم قراره الفوري بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع المبادرة إلى قرار تنفيذى.

وأشار عز إلى أن موانئ مصر تستقبل 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز.

وأوضح أن الحكومة الهندية تستثنى مصر من قرار حظر تصدير الأرز وتسمح بتصدير 250 ألف طن لها.

وأشار إلى أنه تم توريد آلاف الأطنان من السكر إلى مصانع التعبئة ليباع بسعر 27 جنيهًا للمستهلك.

وكشف عن قيام المنتجين بضخ بعض سلع مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% الى 25%، مُشيرًا إلى أنه ستتم طباعة سعر البيع على سلع المبادرة لضمان خضوعها للتخفيض.