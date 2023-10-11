الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلال الشوبكى: القضية الفلسطينية فرضت نفسها ولا يمكن للإدارة الأمريكية أن تتجاهل ذلك

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بالضفة الغربية، إنّ القضية الفلسطينية هي التي فرضت نفسها من خلال الفعل الميداني لفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أنه ليس بإمكان الإدارة الأمريكية أن تتجاهل ذلك.

وأضاف رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بالضفة الغربية، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك تخوفات إسرائيلية وأمريكية من استمرار هذه المواجهة ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال ربما تدفع أطراف على المتسوى الإقليمي للتدخل، مؤكدًا أن التخوّف هنا من الجبهة اللبنانية.

وأكد أن تحريك حاملة الطائرات فيها رسائل إلى الأطراف الأخرى وقد أعلنتها الولايات المتحدة بكل وضوح، مشيرًا إلى أن إسرائيل بمواجهة قطاع غزة لا تحتاج حقيقة إلى معونات عسكرية، فالفجوة العسكرية واضحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحًا أن التفوق الذي حدث في الآونة الأخيرة من قبل الجانب الفلسطيني هو تفوق في الجانب المعلوماتي في إدارة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في آخر معركة.

القضية الفلسطينية الفعل الميداني فصائل المقاومة الادارة الامريكية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

خبير فى الشئون الدولية: ما يحدث داخل غزة على الهواء مباشرة جريمة إبادة جماعية

جون كيربى: الولايات المتحدة مستمرة فى تقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعلن حالة حرب بإسرائيل أمام الكنيست غدًا

القاهرة الإخبارية: المواد الغذائية والطبية مفقودة وشحيحية داخل غزة بشكل كبير

متحدثة إقليمية للصليب الأحمر: الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة كارثية

حسام زكى: ندعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا وماليًا لإحلال السلام

حسام زكى: يجب على إسرائيل وقف جميع الإجراءات اللاشرعية

حسام زكى: يجب إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالمساعدات

الأكثر قراءة

الأهلى يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال لاعب بيراميدز

أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

السجن المشدد 15 سنة لمدرب للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى