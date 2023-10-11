بلال الشوبكى: القضية الفلسطينية فرضت نفسها ولا يمكن للإدارة الأمريكية أن تتجاهل ذلك

قال الدكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بالضفة الغربية، إنّ القضية الفلسطينية هي التي فرضت نفسها من خلال الفعل الميداني لفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أنه ليس بإمكان الإدارة الأمريكية أن تتجاهل ذلك.

وأضاف رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بالضفة الغربية، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك تخوفات إسرائيلية وأمريكية من استمرار هذه المواجهة ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال ربما تدفع أطراف على المتسوى الإقليمي للتدخل، مؤكدًا أن التخوّف هنا من الجبهة اللبنانية.

وأكد أن تحريك حاملة الطائرات فيها رسائل إلى الأطراف الأخرى وقد أعلنتها الولايات المتحدة بكل وضوح، مشيرًا إلى أن إسرائيل بمواجهة قطاع غزة لا تحتاج حقيقة إلى معونات عسكرية، فالفجوة العسكرية واضحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحًا أن التفوق الذي حدث في الآونة الأخيرة من قبل الجانب الفلسطيني هو تفوق في الجانب المعلوماتي في إدارة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في آخر معركة.