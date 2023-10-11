باحث: مصر ترفض مبدأ المخيمات وهى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

قال محمود سلامة، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وترفض تمامًا مبدأ المخيمات، مشيرًا إلى أن “الأونروا” لديها 58 مخيمًا للاجئين الفلسطينيين، ومليون فلسطيني يعيشون بمخيمات في الأردن وسوريا ولبنان.

وأضاف، خلال لقائه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أونروا تحاول تقديم أقصى ما يمكن تقديمه للفلسطينيين في ظل الأحداث الراهنة، فقد جرى الإعلان عن أن 9 من العاملين في “الأونروا” قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي.

الاعتداء الإسرائيلي لم يستهدف الفلسطينيين ولكن العاملين بالمنظمات الدولية

وتابع أن الاعتداء الإسرائيلي لم يعد يستهدف الفلسطينيين فقط ولكن العاملين في المنظمات الدولية أيضا، منهم “الأونروا” والموظفين العاملين في الأمم المتحدة داخل الأراضي المحتلة.