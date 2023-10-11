الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق بمصنع مراتب وامتداد النيران إلى المنازل المجاورة فى منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية

شهدت قرية أم دينار منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، منذ قليل نشوب حريق بمصنع مراتب، وامتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مراتب يقع وسط منطقة سكنية وامتداد ألسنة النار إلى المنازل المجاورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحريقه مدعومة بعدد من من سيارات الإطفاء التي تعمل على السيطرة على الحريق، وتم إخلاء المنازل التي امتدت إليها النيران من السكان، حرصًا على أرواحهم.

منشأة القناطر الجيزة حريق مصنع مراتب النيران

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