"كهرباء جنوب الدلتا": تخصيص 400 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2024

خصصت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 400 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023 /2024.

وقال المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تقرر تمويل الخطة الاستثمارية ذاتيا بالكامل من موارد الشركة، ومن المحتمل أن تزيد المبالغ المخصصة وفق الاحتياجات التي تظهر بشكل طارئ، كما أن هناك جزءا خاصا بتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المار بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية التي تم الانتهاء من 6 مراحل، وجار العمل في المرحلة السابعة، والتي تضاف إلى الخطة الاستثمارية ولكنه يتم تمويلها من وزارة التخطيط.

وأشار البيلي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشركة انتهت من أعمال الجمعية العمومية، والتي شهدت اعتماد ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2022- 2023، وذلك برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقمنا بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى المنتهي، وبلغت نحو ٥١٢.٠٨١ مليون جنيه.

وناقشت شركة جتوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال اجتماع الجمعية العامة، بتود الميزانية وتضمنت بعض المؤشرات ومنها بلغ الحمل الأقصى ٢٤٢٥.٥ ميجا وات خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مقابل ٢٣٤٨.٥ ميجاوات خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٧٧ ميجاوات بنسبة ٣.٢٨%، بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة، تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج لأداء جميع خدمات العملاء.

كما تم ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما أدى إلى سرعة إنهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والاحلال.

وتفقد المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المواقع الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية للمولد، والاطمئنان على يقظة كل العاملين بالمواقع والوقوف على أي سلبيات أو معوقات تقف في طريق تحقيق جودة التأمين الكهربائى للمنطقة.