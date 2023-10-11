الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء جنوب الدلتا": تخصيص 400 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2024

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي

خصصت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 400 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023 /2024.

وقال المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تقرر تمويل الخطة الاستثمارية ذاتيا بالكامل من موارد الشركة، ومن المحتمل أن تزيد المبالغ المخصصة وفق الاحتياجات التي تظهر بشكل طارئ، كما أن هناك جزءا خاصا بتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المار بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية التي تم الانتهاء من 6 مراحل، وجار العمل في المرحلة السابعة، والتي تضاف إلى الخطة الاستثمارية ولكنه يتم تمويلها من وزارة التخطيط.

وأشار البيلي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشركة انتهت من أعمال الجمعية العمومية، والتي شهدت اعتماد ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2022- 2023، وذلك برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقمنا بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى المنتهي، وبلغت نحو ٥١٢.٠٨١ مليون جنيه.

وناقشت شركة جتوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال اجتماع الجمعية العامة، بتود الميزانية وتضمنت بعض المؤشرات ومنها بلغ الحمل الأقصى ٢٤٢٥.٥ ميجا وات خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مقابل ٢٣٤٨.٥ ميجاوات خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٧٧ ميجاوات بنسبة ٣.٢٨%، بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة، تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج لأداء جميع خدمات العملاء.

كما تم ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما أدى إلى سرعة إنهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والاحلال.

وتفقد المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المواقع الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية للمولد، والاطمئنان على يقظة كل العاملين بالمواقع والوقوف على أي سلبيات أو معوقات تقف في طريق تحقيق جودة التأمين الكهربائى للمنطقة. 

كهرباء جنوب الدلتا شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء

مواد متعلقة

البيلي يتفقد استعدادات كهرباء جنوب الدلتا لمولد السيد البدوي

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

باحث سياسى يكشف السيناريو المرعب لعودة أمريكا للشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى