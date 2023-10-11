الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تربية رياضية أبو قير تعقد ندوة "الرياضة وحرب أكتوبر.. 50 عامًا من العزة"

ندوة كلية التربية
ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية

نظمت كلية التربية الرياضية للبنين، ندوة بعنوان" الرياضة وحرب أكتوبر.. 50عامًا من العزة " فى إطار احتفالات جامعة الإسكندرية باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، حاضر في الندوة الكاتب الصحفي والإعلامي ياسر أيوب، وتضمنت الندوة فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد بلال عميد الكلية، والدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد فتحى أبو النصر معاون رئيس الجامعة للشئون الإدارية، والأستاذ طارق الوكيل عضو مجلس الكلية، واللواء طارق حسن مدير منطقة الإسكندرية للميني فوتبول، ولفيف من رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع الرياضي بالإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.

 

بطولات ومشاركات كافة القطاع الرياضي في ملحمة أكتوبر

وأكد الدكتور محمد بلال عميد الكلية على أهمية دور الرياضة لافتًا إلى أن هذه الندوة تعد أرشيف لتوضيح دور الرياضية خلال حرب أكتوبر، وتحكى عن بطولات ومشاركات كافة القطاع الرياضي في الملحمة التى سطرتها القوات المسلحة المصرية.

تسليط الضوء على مباريات القدم ضمن الخداع الاستراتيجي 

ومن جانبه أشار الإعلامي ياسر أيوب إلى الدور الكبير للرياضة خلال حرب أكتوبر كجزء أساسي من خطة الخداع الكبرى التي قامت بها القوات المسلحة لخداع العدو، موضحًا أن ارشيف الرياضة المصرية سيظل يتذكر مباراة ناديي غزل المحلة والطيران والتى أقيمت أثناء عبور الجيش المصرى ومانع قناة السويس المائى والذى جاء تطبيقًا لخطة الخداع الاستراتيجي، حيث أصدرت التعليمات بإعطاء مساحة كبيرة لصفحات الرياضة ومباريات كرة القدم وتسليط الضوء على نجوم الكرة الجدد.

ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية

ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية
ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية
ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية
ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية
ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية
ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية
ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية
ندوة كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية
كلية التربية الرياضية الرياضة وحرب أكتوبر اليوبيل الذهبي جامعة الإسكندرية الخداع الاستراتيجي

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