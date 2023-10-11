الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبادرة "لمصر..نبنى أجيال" تجوب مدارس أبو حمص في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم، تواصل مبادرة ”لمصر.. نبنى أجيال” فعالياتها لدعم صحة أطفال المدارس بمركز أبو حمص، والتي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة البنك التجاري الدولى،و بالتعاون مع سى اس ار ايجبت.

مبادرة  ضمان صحة جيدة للطفل

وتهدف المبادرة إلي ضمان صحة جيدة للطفل المصري فى عمر المدرسة وحتى 18 عاما من قاطنى المناطق الأولي بالرعاية عن طريق الكشف المبكر وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة ورفع الوعى للطفل وللوسط القريب منه من اب وام وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومدرسى الفصل والفريق الإداري بالمدرسة وتدريب شباب الأطباء فى النطاق المستهدف على سرعة الإكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وآليات التعامل الطبى الأحدث فى التعامل مع هذه المشكلات.

تقديم رعاية طبية شاملة

وأشارت بلبع،  إلى أنه تم التنسيق بين ممثلى الجهات التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ووحدة السكان ومؤسسة صناع الخير والإدارة  التعليمية لتنفيذ المبادرة بالمدارس، حيث تم زيارة مدرسة دسونس البلد للتعليم الأساسي بمجلس قرية بركة غطاس وتقديم رعاية طبية شاملة في تخصصات طبية مختلفة شملت تحليل سكر  - انيميا  كشف أطفال - رمد - قاع عين - مقاس نظارة - تقزم بالإضافة إلي صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، واستفاد من خدمات المبادرة جميع طلاب المدرسة وعددهم 504 طالب وطالبة.

صحة الاطغال طالبة المدارس تعليم البحيرة أبو حمص مبادر مصر

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