الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمنى: إسرائيل تستخدم سياسة الأرض المحروقة لإجبار أهالى القطاع على التهجير

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال محسن الشوبكي، خبير أمني واستراتيجي، إن مهمة مجلس وزراء العرب اليوم مهمة صعبة في ضوء عدم وجود إرادة سياسية إسرائيلية بالتفاوض السياسي أو على الأقل وقف التصعيد العسكري.

وأضاف الخبير الأمني، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القضية الأهم الآن هي وقف الكارثة الإنسانية في غزة، المتمثلة في سياسة الأرض المحروقة أو قطع الكهرباء أو قطع المياه والغذاء وهذه قضايا صعبة جدًا، ومن المستحيل حاليًا الحديث مع الحكومة الإسرائيلية المتعنتة لا تستطيع حتى أن تتفهم طبيعة العمل الإنساني.

وأوضح أن وزراء الخارجية العرب يسعون لإيجاد إطار سياسي ربما بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا أتوقع أن تكون هناك نتائج كبيرة على الاجتماع بسبب التعنت الإسرائيلي الذي حصل على تفويض أوروبي وأمريكي للعمل العسكري باتجاه قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية مجلس وزراء العرب التفاوض السياسي غزة حل الدولتين

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