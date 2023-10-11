وزير خارجية المغرب: العنف فى فلسطين مؤشر خطير يهدد المنطقة بأكملها

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إننا شهدنا في الأيام الماضية أحداثًا دامية ومروعة وأعمال عنف واحتقانًا خطيرًا في فلسطين، مؤكدًا أن كل ذلك يعد مؤشرًا على أننا أمام وضع غير مسبوق قد يدخل الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعياتها على المنطقة.

وأضاف وزير خارجية المغرب في كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، إن الوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى من معاني القسوة والحدة.

وأشار إلى أن القتلى بالمئات والجرحى بالآلاف وهناك نزوح جماعي يفوق 190 ألف فلسطيني، فضلًا عن الإعلان عن حصار كامل على غزة يشمل قطع المياه وحظر دخول الطعام والوقود بل وحتى الدواء.

وزير خارجية المغرب: نرفض استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم

وأكد وزير الخارجية المغربي أن استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق كبيرًا، ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية والقيم الإنسانية وألا يكونوا هدفًا أو ضحايا.