الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية المغرب: العنف فى فلسطين مؤشر خطير يهدد المنطقة بأكملها

ناصر بوريطة وزير
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إننا شهدنا في الأيام الماضية أحداثًا دامية ومروعة وأعمال عنف واحتقانًا خطيرًا في فلسطين، مؤكدًا أن كل ذلك يعد مؤشرًا على أننا أمام وضع غير مسبوق قد يدخل الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعياتها على المنطقة.

وأضاف وزير خارجية المغرب في كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، إن الوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى من معاني القسوة والحدة.

وأشار إلى أن القتلى بالمئات والجرحى بالآلاف وهناك نزوح جماعي يفوق 190 ألف فلسطيني، فضلًا عن الإعلان عن حصار كامل على غزة يشمل قطع المياه وحظر دخول الطعام والوقود بل وحتى الدواء.

وزير خارجية المغرب: نرفض استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم

وأكد وزير الخارجية المغربي أن استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق كبيرًا، ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية والقيم الإنسانية وألا يكونوا هدفًا أو ضحايا.

وزير خارجية المغرب المغرب فلسطين العنف في فلسطين فلسطين وإسرائيل قوات الاحتلال اكسترا نيوز

مواد متعلقة

مخزون المستشفيات نفد.. "إكسترا نيوز" ترصد خسائر القطاع الطبى فى غزة

القاهرة الإخبارية: هجوم متواصل على غزة والاحتلال الإسرائيلى يعلن القصف العشوائى

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

باحث سياسى يكشف السيناريو المرعب لعودة أمريكا للشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى