سلامة الغذاء: المنتجات الغذائية والزراعية أكثر السلع تداولًا في القارة الإفريقية

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن تنظيم الهيئة لمنتدى السلطات الرقابية لسلامة الغذاء في الدول الأفريقية في العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل أهمية كبرى لمصر في إبراز دورها الكبير في توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المشترك لتوفير الغذاء الآمن لجميع دول القارة.

وقال “الهوبي”: نعمل على تطوير الأداء وإزالة التحديات التي تواجه سلامة الغذاء في مصر وأفريقيا، وتيسير تداول الأغذية في القارة السمراء، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس بضرورة تطوير الأداء القطاعي.

جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح المنتدى التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية ومشاركة غرفة الصناعات الغذائية وكبار المسؤولين الأفارقة.

وأكد أن استضافة مصر للمؤتمر التأسيسي الأول يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة القيود الفنية والتشريعية لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأشار الدكتور طارق الهوبي، إلى أن الإعلان عن الاجتماع التأسيسي يأتي استجابة لتطلعات إفريقيا في تعزيز التعاون المؤسسي لتطبيق سلامة الغذاء باعتباره الحل الأول في هرم سلامة الغذاء في افريقيا العظيمة.

وتابع أن تنظيم هذا المنتدى، يأتي في إطار رؤية الهيئة في بناء قطاع زراعي وغذائي قوي متوافق مع التشريعات الدولية لسلامة الغذاء حيث أن تداول وانتاج الغذاء الآمن واتاحته لسكان افريقيا يشكل تحدي كبير لجميع الحكومات والمنظمات المعنية بمنظومة سلامة الغذاء.

وأشار إلى أن المنتجات الغذائية والزراعية من أكثر السلع تداولا في القارة الأفريقية كما أن حركة التجارة البينية في هذا المجال ما زالت أقل وهو ما يتيح إمكانيات وفرص كبيرة للنمو والتنسيق والتعاون المصري الافريقي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة والأمن الغذائي للدول الأفريقية.

وأضاف: “هذا المنتدي إعلان لرغبتنا في بناء منظومة قوية لسلامة الغذاء في أفريقيا تعتمد علي الأسس والمعايير الدولية، وأن يكون المنتدى الحجر الأول لبناء منظومة أفريقية تساهم في تعزيز التجارة البينية بين دول قارتنا، تنفيذا لتوصيات الدورة 36 للاتحاد الافريقي التي عقدت في فبراير 2021 بأديس أبابا”.

وشارك في افتتاح المنتدى التأسيسي للسلطات الرقابية لسلامة الغذاء في القارة الإفريقية، الذي يقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من 11 إلي 13 اكتوبر الجاري، كل من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ورنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس هاني برزي والمهندس محمد شكري وسعيد بدر، وشحاتة أبوزيد أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما شارك بالمنتدى محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، ومسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولفيف من كبار المسؤولين المختصين بالرقابة علي سلامة الغذاء في افريقيا، وممثلي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو وممثلي نحو 39 دولة أفريقية.

وتشارك الغرفة كراعي رسمي في تنظيم المنتدي التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمود بزان عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في اليوم الثاني من فاعليات المنتدي بعرض رؤية قطاع الصناعة والتجربة المصرية في الوصول إلي الأسواق الإفريقية والتحديات والعوامل الداعمة.