رفع 278 طنًا من القمامة والأتربة والمخلفات من شوارع زفتى

شن مجلس مدينة زفتي في محافظة الغربية، حملة ناجحة لرفع القمامة من الشوارع والطرق، حيث تم رفع إجمالي وزن 278 طنًا من القمامة والأتربة والنفايات، بإشراف المحاسب إبراهيم فايد، رئيس المدينة، بالتعاون مع عدد من الوحدات المحلية والقروية.

وأكد فايد أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين نظافة المدينة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتعد إزالة القمامة من الشوارع والطرق أحد الأولويات التي يعمل عليها مجلس المدينة، حيث يعتبر ذلك جزءًا من الخدمات العامة التي يقدمها للمجتمع.

مضيفًا أنه تم تنظيم الحملة بشكل محكم ومنهجي، حيث تم توزيع الفِرَق والوحدات على مناطق مختلفة من المدينة، وباستخدام المعدات اللازمة، قامت الوحدات بجمع القمامة وتحميلها في الشاحنات الخاصة بالنقل، ومن ثم نقلها إلى مواقع التخلص المناسبة.

مؤكدًا استمرار مجلس مدينة زفتي، في بذل الجهود للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن المتوقع أن تستمر الحملات المماثلة في المستقبل، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير بيئة صحية ومريحة للجميع.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 120 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.