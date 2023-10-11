مقدمات نكسة 1967



كانت إسرائيل تستعد للحرب وتحشد لها وتفتعل لها أسباب، وكان العرب مغيبون في فكرة القومية العربية والزعامة الشخصية، ولم ينتبهوا الى ما يحدث والفخ المنصوب لهم

تسارعتْ الأحداثُ على النحوِ التالي:

- في نوفمبرَ 1966، وقعتْ مصرُ وسورية اتفاقيةً للدفاعِ المشتركِ بعدَ أنْ زادتْ التهديداتُ الإسرائيليةُ المعلنةُ لسورية.

- وفي 30 مايو 1967، وصلَ الملكْ حسينْ إلى القاهرةِ بملابسةِ العسكريةِ وقامَ بتوقيعِ اتفاقيةِ دفاعٍ مشتركٍ معَ مصرَ.

على إثرِ هذهِ الاتفاقيةِ سافرَ الفريقُ عبدَ المنعمْ رياضْ إلى العاصمةِ الأردنيةِ عمانَ، ومعهُ كتيبتانِ منْ كتائبِ قواتِ الصاعقةِ المصريةِ، وفرقةُ عملياتٍ، ومعداتُ دفاعٍ جويٍ.

وفي ربيعْ 1967 أبلغَ الاتحادُ السوفيتيُ والمخابراتُ السوريةُ الرئيسَ جمالَ الرئيسِ جمالْ عبدِ الناصرْ بوجودِ حشودٍ عسكريةٍ على الحدودِ السوريةِ، وعلى الرغمِ منْ أنَ مبعوثي الرئيسِ جمالْ عبدِ الناصرْ للتأكدِ منْ وجودِ هذهِ الحشودِ قدْ نفوا وجودها، إلا أنَ صوتهمْ ضاعَ في خضمِ الضجيجِ الذي كانتْ قدْ أحدثتهُ السياساتُ التي استهدفتْ إعلانَ نذرِ الحربِ، ووجدَ هذا الجوِ الحماسيِ قبولًا وترحيبا منْ الرئيسِ جمالْ عبدِ الناصرْ، الذي سرعانَ ما أصدرَ أوامرهُ بالتعبئةِ العامةِ وحشدِ القواتِ المصريةِ في سيناءَ في 14 مايو 1967، بهدفَ تخفيفِ الضغطِ على الجبهةِ الشماليةِ في سورية.

وفي 17 مايو خطا الرئيسُ جمالْ عبدِ الناصرْ خطوتهُ التاليةُ الشهيرةُ بأنَ أمرَ بإغلاقِ مضايقَ تيرانْ في وجهِ الملاحةِ الإسرائيليةِ. في ذلكَ الوقتِ كانَ المشيرُ عبدَ الحكيمْ عامرْ هوَ النائبُ الأولُ لرئيسِ الجمهوريةِ، ونائبُ القائدِ الأعلى للقواتِ المسلحةِ، فضلًا عنْ أنهُ كانَ قائدا عاما للقواتِ المسلحةِ المصريةِ آنذاكَ.

قبلَ اندلاعِ حربِ 1967 بعدةِ أشهرٍ، زارَ القاهرةَ المارشال جريتشكو، قائدُ قواتِ حلفِ وارسو. وبعدُ لقائهِ بالخبراءِ العسكريينَ السوفييتِ، دعاهُ الرئيسُ جمالْ عبدِ الناصرْ لمقابلتهِ، وسألهُ عبدُ الناصرْ عنْ انطباعهِ عنْ حالةِ الجيشِ المصريِ، حاولَ المارشال جريتشكو أنْ يرفعَ منْ شأنِ المستشارينَ العسكريينَ السوفييتِ الذينَ يعملونَ في مصرَ منذُ فترةٍ، فقالَ جريتشكو: إنَ جيشكمْ قادرٌ على تنفيذِ أيِ مهمةٍ على مسرحِ العملياتِ “.

وربما تكونُ تلكَ الكلماتِ آلتْي قالها قائدَ حلفِ وارسو، هيَ التي دفعتْ عبدَ الناصرْ إلى القيامِ بمظاهرةِ استعراضِ القوةِ، على أيهْ حالٍ هوَ وثقَ في تنامي القدراتِ القتاليةِ للقواتِ المسلحةِ، وقررَ أنْ يستخدمَ هذا الزخم، ولكنْ رغمَ ذلكَ لمْ يكنْ عبدُ الناصرْ راغبا في نشوبِ الحربِ. لقدْ بالغ عبدِ النصرِ في تقديرِ قوتهِ وإمكانياتِ قواتهِ المسلحةِ. لأنهُ في يومِ 22 ديسمبر 1967، أيْ بعدَ ستةِ شهورِ منْ بدايةِ الحربِ، نشرتْ صحيفةً " هآرتزْ الإسرائيليةَ مقابلةً معَ إسحقْ رابينْ، رئيسُ الأركانِ الإسرائيليِ وقتها وذكرَ للصحيفةِ أنهُ يوجدُ فرقُ بينَ حشدِ القواتِ بهدفِ الحربِ، وبينَ تلكَ الحركةِ التي منْ الممكنِ أنْ تنتهيَ بالحربِ، ولكنْ دونَ أنْ يكونَ هدفها الحربُ “. وهوَ ما كانَ يدورُ في ذهنِ عبدِ الناصرْ، لأنهُ عندما أعطى أوامرهُ للقواتِ المسلحةِ بالتوجهِ إلى سيناءَ، كانَت أرتالَ الدباباتِ والعرباتِ المحملةِ بالجنودِ تمر أمامَ نوافذِ السفارةِ الأمريكيةِ في القاهرةِ، وكانَ منْ الواضحِ أنَ ناصرْ يريد أنْ يوجهَ رسالةً لإسرائيل منْ خلالٍ الأمريكيينَ.

وبالفعلِ لمْ يكنْ عبدُ الناصرْ يريدُ الحربَ!

وهوَ ما أكدتهُ الدكتورةُ هدى عبدِ الناصرْ في مقالها بصحيفةِ المصريِ اليومِ، في 11 سبتمبرَ 2012:

- “الواقعُ أنَ الأزمةَ اشتعلت بحشودِ إسرائيليةٍ على الحدودِ معَ سورية، وقدْ جاءتْ معلوماتٍ عنها لمصر منْ مصادرَ متعددةٍ، منْ السوريينَ الذينَ حددوا هذهِ الحشودِ ب 18 لواءً، ثمَ أبلغَ السوفييتُ أنورْ الساداتْ - الذي كانَ في وفدٍ برلمانيٍ في موسكو - بأنَ غزوَ سورية وشيكٌ! كانَ بيننا وبينَ سورية اتفاقيةً للدفاعِ المشتركِ منذُ سبتمبرَ 1966، ثمَ كانَ بيننا إيمانٌ بالنضالِ وبالمصيرِ المشتركِ، ولذلكَ فقدْ كانَ محتما علينا أنْ نتحركَ لمواجهةِ الخطرِ على سورية، ولقدْ نتجَ عنْ تحركنا العسكريِ آثارًا عمليةٍ، طلبنا سحبَ قوةِ الطوارئِ الدوليةِ منْ سيناءَ، ثمَ أعدنا تطبيقُ حقوقِ السيادةِ المصريةِ على خليجِ العقبةِ، فأغلقنا الخليجَ بالنسبةِ للسفنِ الإسرائيليةِ في 23 مايو 1967. وتوالتْ علينا بعدَ ذلكَ التحذيراتُ الدوليةُ، فطلبَ والتْ روستو، مستشارُ الرئيسِ الأمريكيِ جونسونْ، أشرفَ غربالٌ، سفيرنا في واشنطن، في ساعةٍ متأخرةٍ منْ الليلِ، وقالَ لهُ: توجد معلوماتٌ عندَ إسرائيلَ أنكمْ ستهجمونَ، وذلكَ يعرضكمْ لوضعٍ خطيرٍ! وناشدنا ضبطُ النفسِ. في اليومِ التالي طلبَ السفيرُ الروسيُ مقابلةَ جمالْ عبدِ الناصرْ، وأبلغهُ رسالةً منْ كوسيجنْ، رئيسُ وزراءِ الاتحادِ السوفيتيِ، يطلبَ فيها ضبطُ النفسِ، ويقولَ: إنَ أيَ عملِ منْ ناحيتنا يعرضُ العالمُ لأخطارٍ كبيرةٍ! المجتمعِ الدوليِ كلهُ كانَ يعارضُ البدءُ بالحربِ، وكانَ حديثُ ديجولْ واضح، في أنَ فرنسا سوفَ تبنى موقفها على أساسِ منْ يبدأُ إطلاقَ الرصاصةِ الأولى! لقدْ تعرضنا لخدعةٍ دبلوماسيةٍ. إنها عمليةِ تضليلٍ سياسيٍ خطيرةٍ، وذلكَ كانَ منْ جانبِ الولاياتِ المتحدةِ، التي بالإضافةِ إلى ما سبقَ - أرسلتْ إلى القاهرةِ مبعوثا للرئيسِ الأمريكيِ، طلبَ أنْ يسافرَ أحدُ نوابِ الرئيسِ إلى الولاياتِ المتحدةِ، فتقررَ أنْ يذهبَ زكريا محيي الدينْ، وتمَ تحديدُ الموعدِ في 6 يونيو، وبدأَ العدوانُ في 5 يونيو! في اجتماعِ اللجنةِ التنفيذيةِ العليا في 22 مايو، قبلُ غلقِ خليجِ العقبةِ، كانَ منْ الواضحِ أنَ عملنا دفاعيٌ، وأننا لنْ نقومَ بالهجومِ إلا إذا حصلَ عدوانٌ على سورية، وأنْ نكونَ على وضعِ الاستعدادِ. في هذا الاجتماعِ لمْ يتكلمْ أحدٌ على الهجومِ على إسرائيلَ، وكانَ واضحا منْ تحليلاتنا أنَ أيَ عملٍ هجوميٍ على إسرائيلَ سيعرضنا لمخاطرَ كثيرةٍ، أهمها هجومٌ أمريكيٌ علينا، نظرا لتصريحاتها بأنها تضمنَ حدودَ الدولِ في هذهِ المنطقةِ، وتقصدَ بالطبعِ إسرائيلَ! وعلى هذا الأساسِ كانتْ عمليتنا في القيادةِ المشتركةِ عمليةً دفاعيةً، وكانَ حشدنا هوَ عمليةُ ردعٍ، حتى لا تقومُ إسرائيلُ بالعدوانِ على سورية.

كانَ منْ الواضحِ أنَ سورية هيَ سببُ هذا الحشدَ الذي قامَ بهِ عبدُ الناصرْ لمناصرةِ السوريينَ والوقوفُ بجانبهمْ لمنعِ إسرائيلَ منْ الاعتداءِ عليهمْ. ولكنَ عنادَ عبدِ الناصرْ جعلهُ يتمادى في الأمرِ، وكانَ واقعا تحتَ تأثيرِ الحماسِ ترددَ صداهُ عاليا في كلِ أنجاءْ البلادِ العربيةِ، وارتفعَ معهُ عبدَ الناصرْ والعسكريينَ المصريينَ إلى عنانِ السماءِ.

وهوَ ما جعلَ عبدُ الناصرْ يرفضُ كلُ محاولاتِ السلامِ قبلَ اندلاعِ الحربِ.

ففي أولِ يونيو 1967 أوفدَ الرئيسُ الأمريكيُ جونسونْ سرا ممثلًا عنهُ إلى مصرَ، حيثُ طلبَ منْ عبدِ الناصرْ أنْ يرسلَ المشيرُ عامرٌ إلى الولاياتِ المتحدةِ لعقدِ لقاءِ سريٍ معهُ، واعتقدَ ناصرْ أنَ المناورةَ آلتْي قامُ بها منْ الممكنِ أنْ تنتهيَ بدونِ حربٍ، وأعطى موافقتهُ مباشرةِ على الطلبِ الأمريكيِ، على أنْ يقومَ بالزيارةِ نائب الرئيسِ زكريا محيي الدينْ، وليسَ المشيرُ عامرٌ، وأكدْ ممثلِ الرئيسِ جونسونْ مرةً أخرى لناصرْ عندَ مغادرتهِ، أنْ إسرائيلَ لنْ تقومَ بأعمالِ عسكريةٍ ما دامتْ الاتصالاتُ الديبلوماسيةُ مستمرةً. ولكنَ الحربَ بدأتْ قبلَ أنْ تتمَ زيارةُ زكريا محيي الدينْ.

حمدي البطران



مقدمات نكسة 1967

كانت إسرائيل تستعد للحرب وتحشد لها وتفتعل لها أسباب، وكان العرب مغيبون في فكرة القومية العربية والزعامة الشخصية، ولم ينتبهوا الى ما يحدث والفخ المنصوب لهم

تسارعتْ الأحداثُ على النحوِ التالي:

- في نوفمبرَ 1966، وقعتْ مصرُ وسورية اتفاقيةً للدفاعِ المشتركِ بعدَ أنْ زادتْ التهديداتُ الإسرائيليةُ المعلنةُ لسورية.

- وفي 30 مايو 1967، وصلَ الملكْ حسينْ إلى القاهرةِ بملابسةِ العسكريةِ وقامَ بتوقيعِ اتفاقيةِ دفاعٍ مشتركٍ معَ مصرَ.

على إثرِ هذهِ الاتفاقيةِ سافرَ الفريقُ عبدَ المنعمْ رياضْ إلى العاصمةِ الأردنيةِ عمانَ، ومعهُ كتيبتانِ منْ كتائبِ قواتِ الصاعقةِ المصريةِ، وفرقةُ عملياتٍ، ومعداتُ دفاعٍ جويٍ.

وفي ربيعْ 1967 أبلغَ الاتحادُ السوفيتيُ والمخابراتُ السوريةُ الرئيسَ جمالَ الرئيسِ جمالْ عبدِ الناصرْ بوجودِ حشودٍ عسكريةٍ على الحدودِ السوريةِ، وعلى الرغمِ منْ أنَ مبعوثي الرئيسِ جمالْ عبدِ الناصرْ للتأكدِ منْ وجودِ هذهِ الحشودِ قدْ نفوا وجودها، إلا أنَ صوتهمْ ضاعَ في خضمِ الضجيجِ الذي كانتْ قدْ أحدثتهُ السياساتُ التي استهدفتْ إعلانَ نذرِ الحربِ، ووجدَ هذا الجوِ الحماسيِ قبولًا وترحيبا منْ الرئيسِ جمالْ عبدِ الناصرْ، الذي سرعانَ ما أصدرَ أوامرهُ بالتعبئةِ العامةِ وحشدِ القواتِ المصريةِ في سيناءَ في 14 مايو 1967، بهدفَ تخفيفِ الضغطِ على الجبهةِ الشماليةِ في سورية.

وفي 17 مايو خطا الرئيسُ جمالْ عبدِ الناصرْ خطوتهُ التاليةُ الشهيرةُ بأنَ أمرَ بإغلاقِ مضايقَ تيرانْ في وجهِ الملاحةِ الإسرائيليةِ. في ذلكَ الوقتِ كانَ المشيرُ عبدَ الحكيمْ عامرْ هوَ النائبُ الأولُ لرئيسِ الجمهوريةِ، ونائبُ القائدِ الأعلى للقواتِ المسلحةِ، فضلًا عنْ أنهُ كانَ قائدا عاما للقواتِ المسلحةِ المصريةِ آنذاكَ.

قبلَ اندلاعِ حربِ 1967 بعدةِ أشهرٍ، زارَ القاهرةَ المارشال جريتشكو، قائدُ قواتِ حلفِ وارسو. وبعدُ لقائهِ بالخبراءِ العسكريينَ السوفييتِ، دعاهُ الرئيسُ جمالْ عبدِ الناصرْ لمقابلتهِ، وسألهُ عبدُ الناصرْ عنْ انطباعهِ عنْ حالةِ الجيشِ المصريِ، حاولَ المارشال جريتشكو أنْ يرفعَ منْ شأنِ المستشارينَ العسكريينَ السوفييتِ الذينَ يعملونَ في مصرَ منذُ فترةٍ، فقالَ جريتشكو: إنَ جيشكمْ قادرٌ على تنفيذِ أيِ مهمةٍ على مسرحِ العملياتِ “.

وربما تكونُ تلكَ الكلماتِ آلتْي قالها قائدَ حلفِ وارسو، هيَ التي دفعتْ عبدَ الناصرْ إلى القيامِ بمظاهرةِ استعراضِ القوةِ، على أيهْ حالٍ هوَ وثقَ في تنامي القدراتِ القتاليةِ للقواتِ المسلحةِ، وقررَ أنْ يستخدمَ هذا الزخم، ولكنْ رغمَ ذلكَ لمْ يكنْ عبدُ الناصرْ راغبا في نشوبِ الحربِ. لقدْ بالغ عبدِ النصرِ في تقديرِ قوتهِ وإمكانياتِ قواتهِ المسلحةِ. لأنهُ في يومِ 22 ديسمبر 1967، أيْ بعدَ ستةِ شهورِ منْ بدايةِ الحربِ، نشرتْ صحيفةً " هآرتزْ الإسرائيليةَ مقابلةً معَ إسحقْ رابينْ، رئيسُ الأركانِ الإسرائيليِ وقتها وذكرَ للصحيفةِ أنهُ يوجدُ فرقُ بينَ حشدِ القواتِ بهدفِ الحربِ، وبينَ تلكَ الحركةِ التي منْ الممكنِ أنْ تنتهيَ بالحربِ، ولكنْ دونَ أنْ يكونَ هدفها الحربُ “. وهوَ ما كانَ يدورُ في ذهنِ عبدِ الناصرْ، لأنهُ عندما أعطى أوامرهُ للقواتِ المسلحةِ بالتوجهِ إلى سيناءَ، كانَت أرتالَ الدباباتِ والعرباتِ المحملةِ بالجنودِ تمر أمامَ نوافذِ السفارةِ الأمريكيةِ في القاهرةِ، وكانَ منْ الواضحِ أنَ ناصرْ يريد أنْ يوجهَ رسالةً لإسرائيل منْ خلالٍ الأمريكيينَ.

وبالفعلِ لمْ يكنْ عبدُ الناصرْ يريدُ الحربَ!

وهوَ ما أكدتهُ الدكتورةُ هدى عبدِ الناصرْ في مقالها بصحيفةِ المصريِ اليومِ، في 11 سبتمبرَ 2012:

- “الواقعُ أنَ الأزمةَ اشتعلت بحشودِ إسرائيليةٍ على الحدودِ معَ سورية، وقدْ جاءتْ معلوماتٍ عنها لمصر منْ مصادرَ متعددةٍ، منْ السوريينَ الذينَ حددوا هذهِ الحشودِ ب 18 لواءً، ثمَ أبلغَ السوفييتُ أنورْ الساداتْ - الذي كانَ في وفدٍ برلمانيٍ في موسكو - بأنَ غزوَ سورية وشيكٌ! كانَ بيننا وبينَ سورية اتفاقيةً للدفاعِ المشتركِ منذُ سبتمبرَ 1966، ثمَ كانَ بيننا إيمانٌ بالنضالِ وبالمصيرِ المشتركِ، ولذلكَ فقدْ كانَ محتما علينا أنْ نتحركَ لمواجهةِ الخطرِ على سورية، ولقدْ نتجَ عنْ تحركنا العسكريِ آثارًا عمليةٍ، طلبنا سحبَ قوةِ الطوارئِ الدوليةِ منْ سيناءَ، ثمَ أعدنا تطبيقُ حقوقِ السيادةِ المصريةِ على خليجِ العقبةِ، فأغلقنا الخليجَ بالنسبةِ للسفنِ الإسرائيليةِ في 23 مايو 1967. وتوالتْ علينا بعدَ ذلكَ التحذيراتُ الدوليةُ، فطلبَ والتْ روستو، مستشارُ الرئيسِ الأمريكيِ جونسونْ، أشرفَ غربالٌ، سفيرنا في واشنطن، في ساعةٍ متأخرةٍ منْ الليلِ، وقالَ لهُ: توجد معلوماتٌ عندَ إسرائيلَ أنكمْ ستهجمونَ، وذلكَ يعرضكمْ لوضعٍ خطيرٍ! وناشدنا ضبطُ النفسِ. في اليومِ التالي طلبَ السفيرُ الروسيُ مقابلةَ جمالْ عبدِ الناصرْ، وأبلغهُ رسالةً منْ كوسيجنْ، رئيسُ وزراءِ الاتحادِ السوفيتيِ، يطلبَ فيها ضبطُ النفسِ، ويقولَ: إنَ أيَ عملِ منْ ناحيتنا يعرضُ العالمُ لأخطارٍ كبيرةٍ! المجتمعِ الدوليِ كلهُ كانَ يعارضُ البدءُ بالحربِ، وكانَ حديثُ ديجولْ واضح، في أنَ فرنسا سوفَ تبنى موقفها على أساسِ منْ يبدأُ إطلاقَ الرصاصةِ الأولى! لقدْ تعرضنا لخدعةٍ دبلوماسيةٍ. إنها عمليةِ تضليلٍ سياسيٍ خطيرةٍ، وذلكَ كانَ منْ جانبِ الولاياتِ المتحدةِ، التي بالإضافةِ إلى ما سبقَ - أرسلتْ إلى القاهرةِ مبعوثا للرئيسِ الأمريكيِ، طلبَ أنْ يسافرَ أحدُ نوابِ الرئيسِ إلى الولاياتِ المتحدةِ، فتقررَ أنْ يذهبَ زكريا محيي الدينْ، وتمَ تحديدُ الموعدِ في 6 يونيو، وبدأَ العدوانُ في 5 يونيو! في اجتماعِ اللجنةِ التنفيذيةِ العليا في 22 مايو، قبلُ غلقِ خليجِ العقبةِ، كانَ منْ الواضحِ أنَ عملنا دفاعيٌ، وأننا لنْ نقومَ بالهجومِ إلا إذا حصلَ عدوانٌ على سورية، وأنْ نكونَ على وضعِ الاستعدادِ. في هذا الاجتماعِ لمْ يتكلمْ أحدٌ على الهجومِ على إسرائيلَ، وكانَ واضحا منْ تحليلاتنا أنَ أيَ عملٍ هجوميٍ على إسرائيلَ سيعرضنا لمخاطرَ كثيرةٍ، أهمها هجومٌ أمريكيٌ علينا، نظرا لتصريحاتها بأنها تضمنَ حدودَ الدولِ في هذهِ المنطقةِ، وتقصدَ بالطبعِ إسرائيلَ! وعلى هذا الأساسِ كانتْ عمليتنا في القيادةِ المشتركةِ عمليةً دفاعيةً، وكانَ حشدنا هوَ عمليةُ ردعٍ، حتى لا تقومُ إسرائيلُ بالعدوانِ على سورية.

كانَ منْ الواضحِ أنَ سورية هيَ سببُ هذا الحشدَ الذي قامَ بهِ عبدُ الناصرْ لمناصرةِ السوريينَ والوقوفُ بجانبهمْ لمنعِ إسرائيلَ منْ الاعتداءِ عليهمْ. ولكنَ عنادَ عبدِ الناصرْ جعلهُ يتمادى في الأمرِ، وكانَ واقعا تحتَ تأثيرِ الحماسِ ترددَ صداهُ عاليا في كلِ أنجاءْ البلادِ العربيةِ، وارتفعَ معهُ عبدَ الناصرْ والعسكريينَ المصريينَ إلى عنانِ السماءِ.

وهوَ ما جعلَ عبدُ الناصرْ يرفضُ كلُ محاولاتِ السلامِ قبلَ اندلاعِ الحربِ.

ففي أولِ يونيو 1967 أوفدَ الرئيسُ الأمريكيُ جونسونْ سرا ممثلًا عنهُ إلى مصرَ، حيثُ طلبَ منْ عبدِ الناصرْ أنْ يرسلَ المشيرُ عامرٌ إلى الولاياتِ المتحدةِ لعقدِ لقاءِ سريٍ معهُ، واعتقدَ ناصرْ أنَ المناورةَ آلتْي قامُ بها منْ الممكنِ أنْ تنتهيَ بدونِ حربٍ، وأعطى موافقتهُ مباشرةِ على الطلبِ الأمريكيِ، على أنْ يقومَ بالزيارةِ نائب الرئيسِ زكريا محيي الدينْ، وليسَ المشيرُ عامرٌ، وأكدْ ممثلِ الرئيسِ جونسونْ مرةً أخرى لناصرْ عندَ مغادرتهِ، أنْ إسرائيلَ لنْ تقومَ بأعمالِ عسكريةٍ ما دامتْ الاتصالاتُ الديبلوماسيةُ مستمرةً. ولكنَ الحربَ بدأتْ قبلَ أنْ تتمَ زيارةُ زكريا محيي الدينْ.