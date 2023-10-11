الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بين التصفية وعودة الإنتاج.. هل تُحيي "النصر للسيارات" حلم التصنيع المصري؟

النصر للسيارات
النصر للسيارات

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار السنوات القليلة الماضية، لإحياء مشروع التصنيع المصري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.

“الدستور” يرصد في السطور التالية، أبرز المحطات في تاريخ شركة النصر للسيارات.

الشركة كانت تواجه خطر التصفية قبل تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهه بوضع خطة عمل لتحقيق حلم انتاج أول سيارة مصرية.

تأسيس شركة “النصر للسيارات” 

أسس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر شركة النصر للسيارات، لانتاج السيارات “اللوري والملاكي” والتي اعتمدت عليها الدولة المصرية بشكل رئيسي خلال حرب أكتوبر 1973، بخلاف توفير السيارات الملاكي المختلفة للمواطنين.

الخسائر تُلاحق الشركة 

تعرضت الشركة للإهمال والخسائر أدت الي اتخاذ قرار رسمي بتصفيتها، قبل أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووضع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق،  خطته لتطوير النصر للسيارات والعمل علي انتاج السيارة الكهربائية وجرت مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية.

مفاوضات من أجل شراكة صينية 

بدأ بالفعل العمل علي التجهيز للشراكة مع  شركة صينية الا أن اختلاف المفاوضات علي  نسبة المكون المحلي وعدم جاهزية النصر للسيارات الي انتاج السيارة في مصانعها حاليا  أدت الي عرقلة إنتاج السيارات الكهربائية إلا أنها نجحت في انتاج “الباص” الذي يعمل بالغاز الطبيعي يحث تم دمجها هي وشركة الهندسية للسيارات في كيان واحد.

وتخطط شركة النصر للسيارات من أجل عودة تحقيق حلم انتاج السيارة المصرية مرة أخري من خلال المفاوضات المسثتمرة مع الشركات العالمية.

قطاع الاعمال النصر للسيارات وزير قطاع الأعمال السيارات السيارة الكهربائية

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