الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس أكاديمية البحث العلمي: السيارة الكهربائية سعرها لا يتجاوز الـ150ألف وتسع 4 أشخاص

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا، إنه سعيد بتوقيع وزير التعليم العالي عقود تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، حيث هذا التوقيع سيجعل مصر على خط متوازي مع الدول المتقدمة.

مقومات السيارة الكهربائية

وأكد  صقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعمل على تدريب العنصر البشري على المعدات التكنولوجية المصرية تحت إشراف أساتذه من كلية الهندسة.

وأضاف في حديثه، أنه هناك اهتمام بالغ بتدريب الطلاب على صناعة السيارات الكهربائية خلال خمس سنوات الدراسة، مشيراً أن سعر السيارة يتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه.

منتج مصري خالصا

وتابع: "تصميم هيكل السيارة الخارجي سيتم جلبه من الخارج ولكن بعد ذلك سيكون هذا المنتج مصري خالصاً، وهذه السيارة الكهربائية سعتها تأخذ أربعة أشخاص".

محمود صقر السيارة الكهربائية الحياة اليوم الحياة محمد شردي

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