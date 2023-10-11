الشيخ خالد الجندى: دليل اختيار الله لك هو إقبالك على طاعته

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن دليل اختيار الله لك إقبالك على طاعته.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله أن يحبب إليه الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وكذلك الرشاد والتمييز بين الصح والخطأ.

وأشار إلى "أن العبادة هي من اختيارك وعليك أن تستعين بالله، حتى يقبلك الله من المقبولين والمطلوبين، وعليك أن تتقرب من الله حتى تصل لمرحلة أن تكون مطلوبًا وليس طالبًا".

وتابع: "تطلب ربنا بالاستغفار والصلاة على النبي والتقرب في العبادة، وبعد ذلك تتحول من طالب إلى مطلوب بناء على تقربك من الله سبحانه وتعالي".