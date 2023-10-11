الشيخ خالد الجندى: هؤلاء الناس يرضى الله عنهم لهذه الأسباب

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن دلالات رضا الله عن العبد.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحب علامة المؤازرة والاحتواء، وأن يعينك الله سبحانه وتعالى ويقويك على الطاعة.

وأشار إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس بالإكثار من قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، متابعًا: "أن تطلب من الله أن يعينك ويساعدك على شكره وعبادته، وهنا تتحول العبادة إلى طلب لك لا طلب منك".

وأوضح أن الله سبحانه وتعالي لو رضى عنك سوف يصطفيك لتكون من العباد والمصلين ويعينك على الصلاة، وأن الله لا يختار المذنبين والعاصين، وإنما الله لو علم ما بداخلك من صدق ونية حسنة، سيساعدك على الطاعة والعبادة.