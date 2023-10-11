وزير خارجية إيطاليا لـ"الدستور": نعمل معًا على إحلال السلام

رد أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، على سؤال الزميلة سارة الشلقاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري السفير سامح شكري.

وقال تاياني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، إن التصريح المشترك الآن هو رسالة واضحة للتعاون مع مصر، والذي لم يبدأ فقط اليوم، ولكنه موجود بالفعل من قبل، ويجب أن نعمل معًا على الأصعدة في تبادل المعلومات وغيره من حل المشكلات التي تواجه الجانبين، وأيضًا إيجاد حلول لوضع الاستقرار والسلام، وحل الأزمات في سوريا وغيرها من البلدان في إفريقيا.

ولفت إلى أن الحرب في سوريا والسودان والكثير من الدول أدت إلى هروب الكثير من المواطنين إلى دول أخرى، لذلك يجب أن نعمل معًا على إحلال السلام في كل المناطق، ونحن يمكن أن نعمل يدًا بيد مع مصر.

كان سؤال صحفية "الدستور"، يتحدث عن الزيارات المختلفة التي قام بها مسئولو إيطاليا خلال العام الحالي واللقاءات والاتصالات المتكررة مع وزير الخارجية، والتعاون في ملف الهجرة مطروح بقوة خلال أي مباحثات، لتطرح السؤال قائلة: خلال مباحثات اليوم هل تم التطرق لمقترحات محددة لتعزيز التعاون في هذا المجال؟ وما الدعم الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا لصديقتها مصر في إطار تقاسم الأعباء، خاصة أن مصر نجحت في منع الهجرة غير الشرعية من حدودها في السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنها تستضيف حوالي 9 ملايين لاجئ ومهاجر على أرضها؟.