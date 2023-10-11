ارتفاع جديد فى الأسعار العالمية للذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، الأربعاء، مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أشارت تصريحات تميل إلى التيسير من جانب مسئولين في البنوك المركزية الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة بلغت الذروة على الأرجح.

وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو "التعليقات الصادرة عن عدد من مسئولي البنوك المركزية التي تقول إن السوق ربما تكون قوية بما فيه الكفاية، نظرًا لارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة تثير بشكل أساسي بعض التكهنات حول ما إذا كنا قد شهدنا الذروة في أسعار الفائدة الأمريكية".

وتابع رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أتلانتا، أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، بينما قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس "من الممكن" ألا تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.5582 بالمئة مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى منذ عام 2007 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

من شأن انخفاض أسعار الفائدة الضغط على الدولار وعوائد السندات مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1871.90 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1886.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 879.95 دولار والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1161.44 دولار.