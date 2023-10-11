الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها فى ماكينة درس قش الأرز بالشرقية

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، بعد أن أصابتها ماكينة دراسة قش الأرز، بقرية السعديين، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة حيث استقبل مستشفى السعديين، “كريمة.ف.ع”، 40 سنة، مقيمة كفر أبوذقن، بقرية السعديين، دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، “جثة هامدة”، وتبين وفاتها متأثرة بإصابتها.

تم نقل جثتها لمشرحة مستشفى السعديين المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

فى سياق متصل، لقى شخص مصرعه، وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر- إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبينت وفاة "عبدالمنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج، فيما يجري رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية.

ربة منزل ستشفى السعديين فنطاس مياه قرية السعديين مركز منيا القمح

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