الهضبة عمرو دياب.. فنان الأجيال: العمل واحترام الجمهور "أولا"

يعد الفنان عمرو دياب فنان كل الأجيال، إذ يهتم بعمله ويحترم جمهوره، ولا يعطي اهتمامًا لعامل العمر، دائما يكون لديه حوارا لذيذا بينه وبين جمهوره على خشبة المسرح.

الملحن والموزع هاني شنودة هو من اكتشف عمرو دياب وقدمه للجمهور، ولحٌن ووزع أول ألبوماته (يا طريق).

وكذا "الكابو" حميد الشاعري، أكثر موزع عمل مع الهضبة بداية من ألبوم خالصين حتى قمرين.

ويعتبر حميد اهو سبب نقلة عمرو دياب للعالمية عن طريق أغنية نور العين 1996، وفق ما قاله عمرو دياب في برنامج الحلم.

كان له تجارب في السينما من خلال ظهورة كضيف شرف في فيلم السجينتان وغنّى هلا هلا سنة 1988م.

وقام ببطولة في فيلم العفاريت وغنّى ميال وشوقنا أكتر سنة 1990م.

وقام ببطولة فيلم آيس كريم في جليم وغنى يا يا دانا دانا وأنا حر وايس كريم في جليم سنة 1992م.

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