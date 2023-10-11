«الصحفيين»: طرح ٩٦ وحدة سكنية بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة بمشروع سكن مصر

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد (٩٦) وحدة سكنية بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة بمشروع سكن مصر، اعتبارا من السبت ٢٠٢٣/١٠/١٤م حتي السبت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱م،.. متوسط سعر المتر يتراوح من "۷۰۷۰" إلى "٧٤٢٥" جنيها حسب مساحة كل وحدة ونسبة التميز.

وقالت نقابة الصحفيين، فى بيان لها، إن بيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة، علما بأنه ستتطرح باقى الوحدات السكنية الـ"٥٧٦" المخصصة للنقابة فور ورود الأسعار.

يسدد ۲۰٪ من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز

وأشارت نقابة الصحفيين، إلى أنه يسدد ۲۰٪ من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + ۱ مصاريف إدارية، ٠.٥% من قيمة الوحدة "مجلس أمناء"، ويسدد ١٠% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

يسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة

كما يسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى ۱% من قيمة الوحدة مصاريف عن العام الأول من تاريخ الاستلام، على أن يُقسط الباقى وقدره ۷۰% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى ٧ سنوات محمّلة بالأعباء البنكية "سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + ۲ وزارة المالية + ٠.٥ مصاريف إدارية"، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام.

التقديم لحجز الوحدات سيكون بمركز الخدمات

وقالت نقابة الصحفيين، إن التقديم لحجز الوحدات سيكون بمركز الخدمات بالطابق الأول.

شروط الحجز: الأولوية لمن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل- تجرى فى حالة زيادة عدد الراغبين فى الحجز- بعد استبعاد من سبق استفادته على عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.

وكان قد أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023 على تخصيص 576 وحدة سكنية لصالح النقابة بمدن "القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر الجديدة" على أن تحدد أسعارها لاحقًا.