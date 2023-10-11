الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8 متهمين بنادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

صورة ارشيفية لضبط
صورة ارشيفية لضبط متهمين بشبكة دعارة

تمكنت مباحث الآداب بالجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط 8 متهمين بإدارة نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في منطقة حدائق الأهرام.

ووردت معلومات لمباحث الآداب، عن قيام سيدة باستغلال منزلها وتحويله إلى نادي صحي للمساج، مستعينًة بعدد من الفتيات للعمل معها ليتحول فيما بعد إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبتقنين الإجراءات اقتحمت أجهزة الأمن المكان، وتم ضبط المتهمين في حالة تلبس واعترف الجميع بممارسة الدعارة مقابل المال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

ممارسة الأعمال المنافية للاداب نادي صحي مساج حدائق أكتوبر

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