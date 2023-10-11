الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أكتوبر التحدي والإرادة".. ندوة لمركز إعلام طنطا في ذكرى النصر

ندوة طنطا
ندوة طنطا

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي، اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية بعنوان "أكتوبر.. التحدي والإرادة"، في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب بطنطا، وحضرها عدد من الشخصيات المهمة، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

تناولت الندوة عدة نقاط مهمة، حيث تحدث الحضور عن حرب أكتوبر والانتماء، والعلاقة بينهما، كما تم تسليط الضوء على أوضاع العدو وقواتنا بعد حرب 1967، وبيان الدروس المستفادة من حربي 1967 و1973، وتم تسليط الضوء على أهم البطولات التي ظهرت في حرب أكتوبر.

تأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة الاحتفالات بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، التي تسعى للتأكيد على قوة وإرادة الشعب المصري في تحقيق النصر والدفاع عن أرضه وسيادته. 

وفي جزء آخر من الندوة، قدم المتحدثون تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي التي نجحت في تحقيق النصر في حرب أكتوبر.

وفي ختام الحديث، ركز المتحدثون على الانتماء وفوائده، خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة، مؤكدين أن الجندي المصري هو خير أجناد الأرض، فهو الذي كسر حاجز الخوف والفشل وتحقيق المعجزات، وحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي كان يفتخر بأنه الجيش الذي لا يقهر.

ندوة طنطا
ندوة طنطا
ندوة طنطا
ندوة طنطا
ندوة طنطا
ندوة طنطا
أكتوبر التحدي والإرادة ندوة لمركز إعلام طنطا بالتعاون مع الجامعة جامعة طنطا كلية الآداب بطنطا عميد كلية الآداب حرب أكتوبر والانتماء خطة الخداع الاستراتيجي

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