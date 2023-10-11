الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استعانت بـ 5 خبرات.. غُرفة القاهرة تُعلن قائمة المنتسبين الجدد بمجلس إدارتها

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عن أسماء الأعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغُرفة في دورتها الجديدة 2023 - 2027.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الثلاثاء لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية والإدارية.                                                                                             

وقال أيمن العشري إن الـ5 أعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغرفة هم "اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق، محمد عشماوي الرئيس السابق لأحد البنوك، الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك سابقًا، سيد أبو قمصان مستشار وزير التجارة والصناعة سابقًا"، وهي أسماء لها تاريخ حافل بالنجاح كلٌ في موقعه، ولذلك سيكونون إضافة كبيرة لمجلس إدارة الغرفة الذي يضم قامات وخبرات في معظم القطاعات لتقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية على أعلى مستوى خلال هذه الدورة التي نتطلع من خلالها إلى تقديم أفكار غير تقليدية تتناسب مع توجهات الدولة طبقًا لمتطلبات العصر الحديث بما يخدم بلدنا على كافة الأصعدة.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بفكر "العشري" في اختيار هذه الأسماء وسط ترحيب شديد من الجميع، مؤكدين أنها أسماء ستضيف قوة جديدة لمجلس إدارة الغرفة بما يحقق طفرة تنموية لكل ما ترغب في تقديمه غرفة القاهرة من خدمات سواء على الصعيد الاقتصادي والمجتمعي وكذلك الخدمي في ظل تنوع في فكر واتجاهات الأعضاء المُنتسبين.

كانت الغرفة  خلال آخر لقاتها قد أعلنت متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستمرة لموقف توافر السلع ومستلزمات الانتاج بالسوق، سيكون له مردود إيجابي على استقرار الأسعار في الأسواق، موضحة أهمية اجتماعات رئيس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج في حضور الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمسئولين المعنيين.

وأضافت أن زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع يؤدي إلى ضبط السوق، باعتبار أن آليات العرض والطلب هي التي تحكم السوق ولذلك نسعى كغرف تجارية بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق.

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