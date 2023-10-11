الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بابا الفاتيكان: الشرق الأوسط ليس بحاجة لحرب ولكن للسلام

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

دعا البابا  فرانسيس بابا الفاتيكان، حركة  حماس إلى الإفراج عن الرهائن الذين اختطفهم مقاتلوها من إسرائيل واقتادوهم إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأربعاء، في لقائه العام الأسبوعي في ساحة القديس بطرس في روما أطلب الإفراج الفوري عن الرهائن.

  قلق للغاية بشأن الحصار الشامل الذي يعيش الفلسطينيون فيه

وأشار إلى إسرائيل هؤلاء الذين يتعرضون لهجمات لهم الحق في الدفاع عن نفسهم. ولكنني قلق للغاية بشأن الحصار الشامل الذي يعيش الفلسطينيون فيه بغزة.

ويعتقد أن حماس لديها نحو مئة رهينة في القطاع الساحلي الضيق المطل على البحر الأبيض المتوسط. ومن بينهم إسرائيليون يحملون جنسية مزدوجة.

وأضاف بابا  الفاتيكان، الشرق الأوسط ليس بحاجة لحرب ولكنه بحاجة للسلام ’سلام قائم على العدل والحوار وشجاعة الأخوة، مشيرا إلى أنه يتابع بقلق وألم ما يحدث في إسرائيل وفلسطين.

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استشهاد 1055 وإصابة 5184 آخرين فلسطيني

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 1055 وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء جولة القتال الحالية مع إسرائيل منذ يوم السبت الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت الطواقم الطبية العاملة في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن نسبة كبيرة من الإصابات التي تصل تغلب عليها حروق بالغة.

ووجهت الجهات الطبية في غزة، نداء لكل من درس التمريض أو أي تخصص في الخدمات الطبية، أن يتوجه للمستشفيات لمباشرة التطوع في ظل التوافد الهائل للجرحى.

 مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على حالة الحرب السبت الماضي

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء السبت على حالة الحرب على قطاع غزة، وبدء عمليات عسكرية واسعة ردًا على إطلاق حماس هجوم "طوفان الأقصى" الذي أدى إلى قتل أكثر من ألف إسرائيلي وأسر العشرات.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد فيديو لإطلاق مسيرات انتحارية تجاه إسرائيل.

وأظهر مقطع الفيديو إطلاق عدد من الطائرات المسيرات الانتحارية تجاه ما قالت القسام إنه الأهداف المعادية في إطار معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل منذ يوم السبت الماضي.

كما عرضت القسام مشاهد مصورة لاقتحام مقاتليها موقع "عين هبشور" العسكري للجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة وقتل وأسر عدد من الجنود.

 

بابا الفاتيكان فرانسيس الرهائن رئيس الكنيسة الكاثوليكية روما

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